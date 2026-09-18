"Izgleda kao ozbiljan talenat": Legenda Juventusa oduševljena Kerimom Alajbegovićem

JUVENTUS je razbio NEC (5:0) u Ligi Evrope. Drugi gol postigao je Kerim Alajbegović. Biranim rečima o reprezentativcu Bosne i Hercegovine govorio je legendarni Alesandro Del Pjero.

FOTO: Tanjug/Marco Alpozzi/Lapresse via AP

Čuveni Italijan vidi velikog talenta u ovom 18-godišnjaku.

- Za svoje godine izgleda kao ozbiljan talenat. Zaista sam srećan zbog njega - rekao je Del Pjero za "Skaj Sport".

Alajbegović je ovog leta stigao u Juventus iz Bajer Leverkuzena u transferu vrednom 35.000.000 evra, a potpisao je ugovor do 2031. godine.

On je do sad za "staru damu" odigrao četiri utakmice u svim takmičenjima i jednom se upisao u strelce.

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