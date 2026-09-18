MOĆNI KADROVI VEŽBE „POBEDNIK 2026“ NA PEŠTERU: Potvrđen visok nivo obučenosti, spremnosti i profesionalnosti pripadnika Vojske Srbije

TAKTIČKA vežba sa bojevim gađanjem „Pobednik 2026“ izazvala je veliku pažnju javnosti te je Ministarstvo odbrane odlučilo da predstavi deo ekskluzivnih video sadržaja snimljenih tokom priprema i realizacije vežbe na privremenom poligonu „Pešter”.

Foto: Ministarstvo odbrane

U vežbi na Pešteru učestvovalo je oko 2.000 pripadnika Vojske Srbije i više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike. Angažovane jedinice iz sastava kopnene i vazduhoplovne komponente, kao i specijalne snage Vojske Srbije realizovale su bojeva gađanja, taktička uvežbavanja, trenažne letove, bombardovanje i raketiranje zemaljskih ciljeva.

Taktički i vatreni zadaci podrazumevali su upotrebu novouvedenih i modernizovanih sredstava ratne tehnike, kojima je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Dejstvovano je iz modernizovanih tenkova i drugih oklopnih vozila, borbenih aviona i helikoptera, raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva, protivoklopnih raketnih sistema, artiljerijskih oruđa, brojnih besposadnih i robotizovanih platformi, kao i iz široke palete savremenog streljačkog naoružanja.

Združena vežba „Pobednik 2026“ počela je krajem avgusta i traje do prve nedelje oktobra. Dosadašnje aktivnosti su potvrdile visok nivo obučenosti, spremnosti i profesionalnosti pripadnika Vojske Srbije, kao i sposobnost efikasne upotrebe novih i modernizovanih sredstava i sistema. Istovremeno, demonstriran je visok stepen koordinacije i sadejstva u odgovoru na savremene izazove, rizike i pretnje po bezbednost Republike Srbije.