Društvo

MOĆNI KADROVI VEŽBE „POBEDNIK 2026“ NA PEŠTERU: Potvrđen visok nivo obučenosti, spremnosti i profesionalnosti pripadnika Vojske Srbije

В.Н.

18. 09. 2026. u 18:07

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TAKTIČKA vežba sa bojevim gađanjem „Pobednik 2026“ izazvala je veliku pažnju javnosti te je Ministarstvo odbrane odlučilo da predstavi deo ekskluzivnih video sadržaja snimljenih tokom priprema i realizacije vežbe na privremenom poligonu „Pešter”.

МОЋНИ КАДРОВИ ВЕЖБЕ „ПОБЕДНИК 2026“ НА ПЕШТЕРУ: Потврђен висок ниво обучености, спремности и професионалности припадника Војске Србије

Foto: Ministarstvo odbrane

U vežbi na Pešteru učestvovalo je oko 2.000 pripadnika Vojske Srbije i više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike. Angažovane jedinice iz sastava kopnene i vazduhoplovne komponente, kao i specijalne snage Vojske Srbije realizovale su bojeva gađanja, taktička uvežbavanja, trenažne letove, bombardovanje i raketiranje zemaljskih ciljeva.

Taktički i vatreni zadaci podrazumevali su upotrebu novouvedenih i modernizovanih sredstava ratne tehnike, kojima je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu. 

Foto: Ministarstvo odbrane

 

Dejstvovano je iz modernizovanih tenkova i drugih oklopnih vozila, borbenih aviona i helikoptera, raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva, protivoklopnih raketnih sistema, artiljerijskih oruđa, brojnih besposadnih i robotizovanih platformi, kao i iz široke palete savremenog streljačkog naoružanja.

Združena vežba „Pobednik 2026“ počela je krajem avgusta i traje do prve nedelje oktobra. Dosadašnje aktivnosti su potvrdile visok nivo obučenosti, spremnosti i profesionalnosti pripadnika Vojske Srbije, kao i sposobnost efikasne upotrebe novih i modernizovanih sredstava i sistema. Istovremeno, demonstriran je visok stepen koordinacije i sadejstva u odgovoru na savremene izazove, rizike i pretnje po bezbednost Republike Srbije.

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