Kakav transfer: Bio je miljenik navijača Partizana, sada se vratio!
Promenio je dvocifren broj klubova u karijeri.
Ne idu rezultati Mačve po planu, pa je rukovodstvo kluba sa Save odlučilo da se pojača.
I to, ni manje ni više, nego sa povratnikom u redove "provincijskog Urugvaja", koga se odlično sećaju i navijači Partizana.
Reč je o Bojanu Matiću, napadaču sa bogatim iskustvom, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni.
Posle dokazivanja na superligaškoj sceni, u novosadskoj Vojvodini, potom u Humskoj, tadašnjem članu elite kruševačkom Napretku i Voždovcu, usledili su transferi u Crnu Goru, Grčku, Uzbekistan i Južnu Koreju.
Međutim, najviše mečeva Matić je u karijeri odigrao upravo u crveno-crnom dresu, čak 64. Ukoliko ponovi partije iz prvog mandata, kao golgeter Mačve, debitantu u eliti smeši se berićetno proleće.
Podsetimo, nekadašnji miljenik Grobara je u sezoni 2016/17 bio drugi strelac Prve lige sa 14 golova i uveo je Mačvu u Superligu, da bi sledeće dao šest pogodaka u uvodnih sedam kola. Ukupno je čak 25 puta tresao mreže rivala dok je bio član Šapčana, odakle se u leto 2018. godine otisnuo u Seul.
Vratio se zatim u Srbiju i osvojio nacionalni kup u dresu "lala" pre šest godina. To ga je preporučilo Partizanu. Šampionske titule osvajao je sa Pahtakorom u Uzbekistanu i crnogorskom Dečiću, dok na stadion pored Save dolazi sa Dušanovca, pošto je prethodne sezone u dresu Voždovca bio sedam puta strelac, u 32 odigrana meča.
Šapčani u nedelju dočekuju Lučance, pred odlazak na reprezentativnu pauzu, pa se u tom meču i očekuje Matićev debi.
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