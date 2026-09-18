Fudbal

Kakav transfer: Bio je miljenik navijača Partizana, sada se vratio!

Новости онлине/С.С.

18. 09. 2026. u 17:34

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Promenio je dvocifren broj klubova u karijeri.

Какав трансфер: Био је миљеник навијача Партизана, сада се вратио!

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Ne idu rezultati Mačve po planu, pa je rukovodstvo kluba sa Save odlučilo da se pojača.

I to, ni manje ni više, nego sa povratnikom u redove "provincijskog Urugvaja", koga se odlično sećaju i navijači Partizana.

Reč je o Bojanu Matiću, napadaču sa bogatim iskustvom, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. 

Posle dokazivanja na superligaškoj sceni, u novosadskoj Vojvodini, potom u Humskoj, tadašnjem članu elite kruševačkom Napretku i Voždovcu, usledili su transferi u Crnu Goru, Grčku, Uzbekistan i Južnu Koreju.

Međutim, najviše mečeva Matić je u karijeri odigrao upravo u crveno-crnom dresu, čak 64. Ukoliko ponovi partije iz prvog mandata, kao golgeter Mačve, debitantu u eliti smeši se berićetno proleće.

Photo: M.M./ATAImages

Podsetimo, nekadašnji miljenik Grobara je u sezoni 2016/17 bio drugi strelac Prve lige sa 14 golova i uveo je Mačvu u Superligu, da bi sledeće dao šest pogodaka u uvodnih sedam kola. Ukupno je čak 25 puta tresao mreže rivala dok je bio član Šapčana, odakle se u leto 2018. godine otisnuo u Seul.

Vratio se zatim u Srbiju i osvojio nacionalni kup u dresu "lala" pre šest godina. To ga je preporučilo Partizanu. Šampionske titule osvajao je sa Pahtakorom u Uzbekistanu i crnogorskom Dečiću, dok na stadion pored Save dolazi sa Dušanovca, pošto je prethodne sezone u dresu Voždovca bio sedam puta strelac, u 32 odigrana meča.

Šapčani u nedelju dočekuju Lučance, pred odlazak na reprezentativnu pauzu, pa se u tom meču i očekuje Matićev debi.

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