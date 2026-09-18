Kakva vest za Aleksandra Kolarova
Bio je deo izuzetno zvučne klase
Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije, Aleksandar Kolarov, napravio je ogroman i ključan korak u svojoj trenerskoj karijeri!
Tehnički sektor Fudbalskog saveza Italije (FIGC) zvanično je objavio spisak novih diplomaca prestižnog trenerskog centra u Koverčanu, a među stručnjacima koji su položili završne ispite za elitnu UEFA Pro licencu nalazi se upravo proslavljeni srpski fudbaler.
Ova diploma predstavlja najviše trenersko zvanje u svetu fudbala i Kolarovu omogućava da samostalno vodi bilo koji klub na planeti, uključujući Ligu šampiona i najjače evropske lige, kao i nacionalne selekcije.
Kolarov, inače saradnik Kristijana Kivua u Interu, bio je deo izuzetno zvučne klase. Zajedno sa njim, "fudbalski doktorat" odbranila su velika imena svetskog fudbala. Među njima je legendarni Francuz Frank Riberi (čiji je diplomski rad nosio naziv: „Fudbal kakav bih želeo: između tradicije i inovacije, potraga za brzinom“), dugogodišnji kapiten i golman Intera Samir Handanović, kao i nekadašnji reprezentativac Italije Alesandro Diamanti.
Maksimalnu ocenu (110 od 110) na ispitima dobili su Andrea Kjapela (trener Virtus Entela), Frančesko Manjaneli (pomoćnik Masimilijana Alegrija) i Aleksandar Nizelik (dugogodišnji asistent Lučana Spaletija).
Koverčano važi za najprestižniji i najzahtevniji trenerski univerzitet na svetu, mesto gde su diplomirali Karlo Ančeloti, Antonio Konte, Roberto Mančini i mnogi drugi velikani. Činjenica da Aleksandar Kolarov sada ima njihovu diplomu u rukama jasan je znak da je Srbija dobila novog stručnjaka spremnog za najveću scenu.
U međuvremenu, u klupe Koverčana već je sela nova generacija poznatih asova koji tek jure Pro licencu, a među njima su Leonardo Bonući, Pepe Rejna, Domeniko Krišito i Gabrijel Paleta.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Kolarov izgubio živce: Srbin žustro protestovao kod sudije - mora da plati 5.000 evra
15. 09. 2026. u 20:41
Spektakl na Đuzepe Meaci: Osam golova na meču Intera i Udinezea
14. 09. 2026. u 22:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)