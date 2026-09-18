Kakva vest za Aleksandra Kolarova

Bio je deo izuzetno zvučne klase

FOTO: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije, Aleksandar Kolarov, napravio je ogroman i ključan korak u svojoj trenerskoj karijeri!

Tehnički sektor Fudbalskog saveza Italije (FIGC) zvanično je objavio spisak novih diplomaca prestižnog trenerskog centra u Koverčanu, a među stručnjacima koji su položili završne ispite za elitnu UEFA Pro licencu nalazi se upravo proslavljeni srpski fudbaler.

Ova diploma predstavlja najviše trenersko zvanje u svetu fudbala i Kolarovu omogućava da samostalno vodi bilo koji klub na planeti, uključujući Ligu šampiona i najjače evropske lige, kao i nacionalne selekcije.

Kolarov, inače saradnik Kristijana Kivua u Interu, bio je deo izuzetno zvučne klase. Zajedno sa njim, "fudbalski doktorat" odbranila su velika imena svetskog fudbala. Među njima je legendarni Francuz Frank Riberi (čiji je diplomski rad nosio naziv: „Fudbal kakav bih želeo: između tradicije i inovacije, potraga za brzinom“), dugogodišnji kapiten i golman Intera Samir Handanović, kao i nekadašnji reprezentativac Italije Alesandro Diamanti.

Maksimalnu ocenu (110 od 110) na ispitima dobili su Andrea Kjapela (trener Virtus Entela), Frančesko Manjaneli (pomoćnik Masimilijana Alegrija) i Aleksandar Nizelik (dugogodišnji asistent Lučana Spaletija).

Koverčano važi za najprestižniji i najzahtevniji trenerski univerzitet na svetu, mesto gde su diplomirali Karlo Ančeloti, Antonio Konte, Roberto Mančini i mnogi drugi velikani. Činjenica da Aleksandar Kolarov sada ima njihovu diplomu u rukama jasan je znak da je Srbija dobila novog stručnjaka spremnog za najveću scenu.

U međuvremenu, u klupe Koverčana već je sela nova generacija poznatih asova koji tek jure Pro licencu, a među njima su Leonardo Bonući, Pepe Rejna, Domeniko Krišito i Gabrijel Paleta.