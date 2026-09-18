NEMA VIŠE PRODAJE U HUMSKOJ - Partizan odbio 4.000.000€!
Čelnici crno-belih nisu prihvatili ponudu sa Bliskog istoka.
Senegalski fudbaler Demba Sek (25) definitivno ostaje u Partizanu, makar do zime!
Rukovodstvo kluba iz Humske odlučilo je da završi sa prodajama ovog leta, nakon što se na ime izlaznih transfera, samo na ime fiksnih obeštećenja, slilo 15 miliona evra. Taj novac obezbedili su odlasci Vanje Dragojevića (20) u Glazgov Rendžers, Ognjena Ugrešića (20) u PAOK i Milana Roganovića (20) u Genk, a konačna suma može i dodatno da poraste kroz određene bonuse.
Bilo je naznaka da bi Topčidersko brdo mogao da napusti i Afrikanac, za kog je prvobitno bio zagrizao Hetafe. Međutim, način isplate nije odgovarao crno-belima, pa je ta opcija brzo otpala.
U trku se potom uključila Al Šarža iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a ponuda je glasila - četiri miliona evra fiksno, plus dodatni milion kroz bonuse. Ipak, to je manje od onoga što su u taboru "parnog valjka" zacrtali da dobiju za krilnog ofanzivca, pa je odgovor ponovo bio negativan.
Na Bliskom istoku prelazni rok traje do 28. septembra, pa nije potpuno isključeno da se situacija dotad promeni i da stigne pojačana ponuda na adresu Partizana, iako su šanse jako male. Zato će Sek, koji je nedavno otkupljen od Torina za 1,4 miliona evra, ostati na raspolaganju treneru Saši Iliću najmanje do kraja prvog dela sezone.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
EVO GDE JE PEĐA MIJATOVIĆ - Prvo pojavljivanje od odlaska iz Partizana (FOTO)
18. 09. 2026. u 12:01
Oglasio se fudbaler Partizana: Nije bilo tuče sa Dankom Lazovićem
17. 09. 2026. u 18:46
FSS udario na Zvezdu i Partizan: Večiti kažnjeni zbog dešavanja na 180. derbiju
16. 09. 2026. u 18:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)