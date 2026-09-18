NEMA VIŠE PRODAJE U HUMSKOJ - Partizan odbio 4.000.000€!

Čelnici crno-belih nisu prihvatili ponudu sa Bliskog istoka.

FOTO: FK Partizan

Senegalski fudbaler Demba Sek (25) definitivno ostaje u Partizanu, makar do zime!

Rukovodstvo kluba iz Humske odlučilo je da završi sa prodajama ovog leta, nakon što se na ime izlaznih transfera, samo na ime fiksnih obeštećenja, slilo 15 miliona evra. Taj novac obezbedili su odlasci Vanje Dragojevića (20) u Glazgov Rendžers, Ognjena Ugrešića (20) u PAOK i Milana Roganovića (20) u Genk, a konačna suma može i dodatno da poraste kroz određene bonuse.

Bilo je naznaka da bi Topčidersko brdo mogao da napusti i Afrikanac, za kog je prvobitno bio zagrizao Hetafe. Međutim, način isplate nije odgovarao crno-belima, pa je ta opcija brzo otpala.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Demba Sek

U trku se potom uključila Al Šarža iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a ponuda je glasila - četiri miliona evra fiksno, plus dodatni milion kroz bonuse. Ipak, to je manje od onoga što su u taboru "parnog valjka" zacrtali da dobiju za krilnog ofanzivca, pa je odgovor ponovo bio negativan.

Na Bliskom istoku prelazni rok traje do 28. septembra, pa nije potpuno isključeno da se situacija dotad promeni i da stigne pojačana ponuda na adresu Partizana, iako su šanse jako male. Zato će Sek, koji je nedavno otkupljen od Torina za 1,4 miliona evra, ostati na raspolaganju treneru Saši Iliću najmanje do kraja prvog dela sezone.