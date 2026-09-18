PREMIJER POLJSKE NAPAO PREDSEDNIKA NA MREŽAMA, ŠTA SE DOGAĐA? "Brišite ovu objavu, Poljska nema nameru da preda pedalj teritorije"

PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki nagovestio je spremnost da ustupi deo poljskih teritorija, izjavio je premijer te zemlje Donald Tusk na društvenim mrežama. Povod

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Povod za njegovu reakciju bila je objava kancelarije šefa države.

Reč je o citatu iz Navrockijevog obraćanja biračima u gradu Vlodava. Predsednik je govorio o sudbini nacije i njenim vrednostima, suprotstavljajući teritorijalne gubitke duhovnoj snazi naroda. Upravo je ta formulacija izazvala oštru reakciju predsednika vlade, prenosi Njuz.rs

Mi smo narod koji može da izgubi teritorije, ali nikada neće izgubiti dušu; možemo da ustupimo teritorije, ali nikada nećemo predati svoju otadžbinu, — izjavio je poljski lider.

Tusk je pozvao predsednika da obriše spornu objavu. U svojoj poruci naglasio je da Varšava ne razmatra čak ni hipotetičku mogućnost da nekome ustupi svoje teritorije. Time je premijer stavio do znanja da ne deli retoriku šefa države i da je smatra opasnom.

Gospodine predsedniče, predlažem da obrišete ovu objavu. Nemamo nameru da predamo ni pedalj naše teritorije, — napisao je Tusk.

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