SJAJNA VEST ZA SRBIJU: Sledeće godine bićemo domaćini Odbora za reviziju sprovođenja Konvencije UN o borbi protiv dezertifikacije zemljišta
MINISTARKA zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov izjavila je danas da će Srbija sledeće godine biti domaćin Odbora za reviziju sprovođenja Konvencije UN o borbi protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta.
Pavkov, koja na Žabljaku u Crnoj Gori učestvuje na Trećem ministarskom sastanku o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, istakla je da je ovo fanstastična vest.
Beograd će, kako je naglasila, ugostiti predstavnike 197 država članica Konvencije, svetske lidere i strucnjake iz oblasti sistema predikcije.
-2027. godina biće godina velikih svetskih događaja, bićemo domaćini međunarodne izložbe Ekspo, Svetskog dana zaštite životne sredine i ove važne Konvencije. Uz podršku Aleksandra Vučića nastavljamo da jačamo međunarodnu poziciju Srbije kao pouzdanog partnera i dobrog domaćina - poručila je Pavkov na Instagramu.
-Spremni smo da ugostimo svet i zajedno gradimo održivu budućnost - naglasila je ona.
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