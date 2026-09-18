SJAJNA VEST ZA SRBIJU: Sledeće godine bićemo domaćini Odbora za reviziju sprovođenja Konvencije UN o borbi protiv dezertifikacije zemljišta

MINISTARKA zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov izjavila je danas da će Srbija sledeće godine biti domaćin Odbora za reviziju sprovođenja Konvencije UN o borbi protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Pavkov, koja na Žabljaku u Crnoj Gori učestvuje na Trećem ministarskom sastanku o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, istakla je da je ovo fanstastična vest.

Beograd će, kako je naglasila, ugostiti predstavnike 197 država članica Konvencije, svetske lidere i strucnjake iz oblasti sistema predikcije.

-2027. godina biće godina velikih svetskih događaja, bićemo domaćini međunarodne izložbe Ekspo, Svetskog dana zaštite životne sredine i ove važne Konvencije. Uz podršku Aleksandra Vučića nastavljamo da jačamo međunarodnu poziciju Srbije kao pouzdanog partnera i dobrog domaćina - poručila je Pavkov na Instagramu.

-Spremni smo da ugostimo svet i zajedno gradimo održivu budućnost - naglasila je ona.