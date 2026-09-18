MAĐARSKA PREKIDA UVOZ RUSKOG GASA? Kapitanji: Alternativni pravci su već dostupni

MAĐARSKI ministar ekonomije i energetike Ištvan Kapitanji izjavio je da bi Mađarska mogla da zameni ruski gas alternativnim snabdevanjima u roku od godinu dana.

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Kapitanji je rekao za mađarski Teleks da plan sugeriše da se Budimpešta sprema da smanji veliku energetsku zavisnost od Rusije.

- U roku od godinu dana, odvojićemo se od ruskog gasa - izjavio je.

Dodao je da kontinuirana zavisnost Mađarske od ruskog gasa nije uzrokovana odsustvom alternativnih ruta.

- Cevovodi ulaze u zemlju bez izlaza na more iz nekoliko pravaca, ali je ruski gas ranije bio komercijalno najpovoljnija opcija - rekao je on.

Prema njegovim rečima, ukoliko se sve odvija po planovima Vlade, Mađarska će biti u mogućnosti da obezbedi dovoljno gasa iz neruskih izvora do oktobra 2027. – ciljnog datuma EU za prekid uvoza ruskog gasa.

Njegovi komentari se tiču sposobnosti Mađarske da zameni ruske zalihe i ne znače nužno da je Budimpešta donela zvaničnu odluku da raskine postojeće ugovore sa Moskvom.

Alternativni pravci su već dostupni

Mađarska energetska kompanija MVM prethodno je potpisala sporazume koji omogućavaju uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG) preko hrvatskog terminala Krk, kao i dodatne isporuke od zapadnih energetskih kompanija.

Iako MVM ima dugoročni ugovor sa ruskim Gaspromom iz 2021. godine na 4,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje, koji većinom stiže preko gasovoda Turski tok, potvrđeno je da su skladišta za predstojeću zimu popunjena i da nema neposrednih rizika za snabdevanje.

Ovi podaci dolaze nakon višednevnih protivljenja Budimpešte ubrzanom planu Evropske unije za ukidanje ruske energije, koji je ocenjivan kao prevelik trošak za domaćinstva i industriju.

Pregovori sa Hrvatskom o aktiviranju punog kapaciteta Jadranskog naftovoda (JANAF) pokrenuti su kako bi se obezbedila alternativa naftovodu "Družba", dok Mađarska i Slovačka i dalje koriste izuzeće od sankcija EU na uvoz ruske nafte.

Iako se između Budimpešte i Zagreba još uvek vode tehnički razgovori o komercijalnim uslovima, tranzitnim taksama i modernizaciji rute, ovaj zaokret ukazuje da se prekid zavisnosti od ruske energije sada tretira kao tehnički izvodljiv proces.

Istovremeno, vladina revizija projekta nuklearne elektrane Pakš II, koju gradi Rusija, biće završena do kraja 2026. godine.

(Kijev Post)