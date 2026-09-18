Svet

GRUPA "JUG" PROŽDIRE UKRAJINU: Ruski "blickrig" izveden kod Veroljubovke, armija munjevito zauzela naselje (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 09. 2026. u 18:03

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ARTILjERCI i posade udarnih bespilotnih letelica grupacije „Jug“ izveli su udare po odbrambenim utvrđenjima Oružanih snaga Ukrajine, što je omogućilo jurišnim grupama 70. motostreljačke divizije da se utvrde tokom oslobađanja Veroljubovke u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ГРУПА ЈУГ ПРОЖДИРЕ УКРАЈИНУ: Руски блицкриг изведен код Верољубовке, армија муњевито заузела насеље (ВИДЕО)

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ministarstvo je u petak saopštilo da je Veroljubovka oslobođena.

 - Pre početka juriša izvršeno je temeljno izviđanje, nakon čega su zajedničkim dejstvima artiljerista i posada udarnih bespilotnih letelica izvedeni snažni udari po odbrambenim utvrđenjima protivnika, što je jurišnim grupama omogućilo da se uspešno utvrde i ovladaju naseljem - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. 

Jedinice grupacije „Jug“ nastavljaju da napreduju, oslobađajući teritoriju DNR od pripadnika kijevskog režima, dodalo je rusko Ministarstvo odbrane.

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