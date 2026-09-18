ARTILjERCI i posade udarnih bespilotnih letelica grupacije „Jug“ izveli su udare po odbrambenim utvrđenjima Oružanih snaga Ukrajine, što je omogućilo jurišnim grupama 70. motostreljačke divizije da se utvrde tokom oslobađanja Veroljubovke u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ministarstvo je u petak saopštilo da je Veroljubovka oslobođena.

- Pre početka juriša izvršeno je temeljno izviđanje, nakon čega su zajedničkim dejstvima artiljerista i posada udarnih bespilotnih letelica izvedeni snažni udari po odbrambenim utvrđenjima protivnika, što je jurišnim grupama omogućilo da se uspešno utvrde i ovladaju naseljem - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Jedinice grupacije „Jug“ nastavljaju da napreduju, oslobađajući teritoriju DNR od pripadnika kijevskog režima, dodalo je rusko Ministarstvo odbrane.

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