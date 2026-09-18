Svet

PREDMET PODSMEHA: Ovaj političar ima NAJBEZOBRAZNIJE IME na svetu - bivši kongresmen ga nerado izgovara u javnosti (FOTO)

Jovana Golubović

18. 09. 2026. u 13:11

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RIČARD N. Svet, diplomac Jejla i bivši kongresmen, postao je poznat po bizarnom spoju imena i prezimena na engleskom jeziku.

ПРЕДМЕТ ПОДСМЕХА: Овај политичар има НАЈБЕЗОБРАЗНИЈЕ ИМЕ на свету - бивши конгресмен га нерадо изговара у јавности (ФОТО)

Foto: Jutjub printskrin/WMUR-TV, Kirsty Pargeter / Panthermedia / Profimedia

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