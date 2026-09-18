NIJE SLUČAJNO ŠTO ZAGREB PODRŽAVA SRDANOVIĆA: Hrvatski mediji od početka stali uz blokadere

PORTALI iz Zagreba veliku pažnju posvetili Iliji Srdanoviću, njegovoj biografiji i stavovima prema vlasti u Srbiji

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Promocija prvog čoveka Studentske liste samo je nastavak političke i medijske podrške koja iz Hrvatske stiže blokaderima – od „Blokadne kuharice“ i napada na predsednika Srbije do delovanja Tonina Picule

Veliki prostor koji su hrvatski mediji odjednom posvetili Iliji Srdanoviću, prvom kandidatu na listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, teško se može posmatrati kao slučajno interesovanje za njegovu biografiju.

Reč je o nastavku političke i medijske podrške koju blokaderi u Srbiji od početka dobijaju iz Hrvatske. Dok pokušavaju da predstave Srdanovića kao novo i navodno nezavisno lice srpske politike, portali iz Zagreba istovremeno nastavljaju kampanju protiv predsednika Aleksandra Vučića i aktuelne vlasti u Srbiji.

„Večernji list“ otvoreno se pita ko je čovek koji predvodi Studentsku listu i šta misli o Vučiću, dok drugi hrvatski mediji izdvajaju delove njegove biografije i daju mu prostor kakav teško dobijaju čak i pojedini hrvatski političari.

„Blokadna kuharica“ stigla iz Zagreba

Podrška iz Hrvatske nije počela pojavom Ilije Srdanovića. Model organizovanja blokada, plenuma, radnih grupa i odlučivanja bez formalno izabranih predstavnika detaljno je opisan u „Blokadnoj kuharici“, priručniku nastalom nakon studentske blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Upravo su brojni obrasci iz tog priručnika kasnije prepoznati i tokom blokada u Srbiji. Zbog toga je u domaćoj javnosti više puta ukazivano da se ne radi o spontanom pokretu, već o pokušaju primene već pripremljenog modela političkog pritiska i obojene revolucije.

Od Zagreba su stigla uputstva, a hrvatski mediji su potom preuzeli ulogu pojačivača poruka blokadera, uz gotovo svakodnevne napade na Vučića i pokušaje da se vlast u Srbiji predstavi kao jedini uzrok svih problema.

Hrvatski mediji na istoj liniji sa blokaderima

Od početka blokada mediji iz Hrvatske neskriveno staju na stranu onih koji pokušavaju da izazovu političku krizu u Srbiji. Protesti se predstavljaju kao borba za demokratiju, dok se nasilje, blokiranje institucija i pritisci na građane ili prećutkuju ili opravdavaju.

U isti obrazac uklapa se i podrška Srdanoviću. Hrvatski portali ne problematizuju način na koji je sa 188. mesta iznenada postavljen na čelo liste, niti unutrašnje sukobe, vetiranja i promene kandidata koje su prethodile njegovom izboru.

Umesto toga, javnosti nude pažljivo upakovanu biografiju čoveka koji bi trebalo da postane novo lice blokaderskog pokreta.

Utočište za osumnjičene, politička podrška za blokadere

Istovremeno, Hrvatska pruža utočište osobama koje srpski pravosudni organi potražuju zbog sumnje da su učestvovale u teškim krivičnim delima, uključujući dela koja se dovode u vezu sa terorizmom i rušenjem ustavnog poretka.

Takvi slučajevi dodatno pojačavaju sumnju da podrška blokaderima nije ograničena samo na medijsko izveštavanje, već da iza nje postoji širi politički interes.

Dok se osumnjičenima omogućava da izbegnu postupke pred srpskim organima, blokaderski pokret iz Zagreba dobija političku, medijsku i propagandnu podršku.

Picula širi isti narativ

Na istoj liniji deluje i hrvatski evroposlanik Tonino Picula, koji u svojim nastupima i izveštajima ponavlja narativ blokadera i političkih protivnika vlasti u Srbiji.

Umesto neutralnog odnosa prema zemlji za koju je zadužen kao izvestilac Evropskog parlamenta, Picula se u domaćoj javnosti doživljava kao jedan od glasnijih promotera stavova usmerenih protiv predsednika Vučića i državne politike Srbije.

Hrvatski mediji, pojedini političari i blokaderi tako nastupaju sa gotovo istim porukama – napadaju Vučića, osporavaju institucije Srbije i pokušavaju da političku grupaciju bez jasnog programa predstave kao demokratsku alternativu.

Srdanović ima i ranije veze sa Hrvatskom

Posebnu težinu sadašnjoj medijskoj promociji daje činjenica da Srdanovićeve veze sa Hrvatskom nisu nove.

Njegovo ime povezano je sa projektom HEART NET i saradnjom sa vukovarskom bolnicom.

Zato interesovanje zagrebačkih medija za Srdanovića nije moguće odvojiti ni od tog dela njegove biografije, kao ni od činjenice da je upravo on, posle niza promena i unutrašnjih sukoba, izabran da predvodi blokadersku listu.

Podrška nije iznenađenje

Kada se sve sabere – hrvatsko poreklo „Blokadne kuharice“, medijska podrška protestima, kontinuirani napadi na predsednika Srbije, delovanje Tonina Picule i utočište za osobe koje Srbija potražuje – promocija Ilije Srdanovića nije iznenađenje.

Naprotiv, ona se uklapa u već prepoznatljiv obrazac zajedničkog delovanja u korist blokadera i protiv aktuelne vlasti u Srbiji.

Srdanović je samo novo lice iste kampanje, a medijska podrška iz Zagreba pokazuje ko je u regionu najviše zainteresovan za uspeh blokaderske liste.

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