PAUNOVIĆ ŠOKIRAO: Da, tačno je, ponudio sam ostavku!
Otkrio je i zbog čega...
Veljko Paunović, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, otkrio je da je nakon prethodnog okupljanja podneo ostavku, naglasivši da u predstojećoj Ligi nacija očekuje potpunu promenu pristupa, zajedništvo i borbu bez predaje, ili u suprotnom neće ostati na kormilu tima.
Nakon perioda tišine i razočaranja posmatranim izdanjem na terenu, Paunović je bez dlake na jeziku progovorio o momentima krize i odgovornosti koju je sam preuzeo na sebe.
- Ponudio sam ostavku, bio sam jako razočaran i osećao sam ličnu odgovornost posle tog okupljanja. Neću ničije vreme da trošim, a ponajmanje svoje. Tako sam razmišljao još u junu i zato sam doneo takvu odluku – poručio je Paunović i dodao:
- Sada u Ligi nacija želim da vidim da li možemo da opravdano odgovorimo na ono zbog čega smo svi ovde – za našu reprezentaciju. Želim da vidim da li možemo da igramo kao tim, da se borimo, igramo dobar fudbal i da nikada ne odustajemo. Da nikome unapred ne polažemo oružje. Ako to ne budem video na delu, nemam ja šta više da tražim ovde.
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