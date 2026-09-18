Fudbal

PAUNOVIĆ ŠOKIRAO: Da, tačno je, ponudio sam ostavku!

М.М.

18. 09. 2026. u 12:29

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Otkrio je i zbog čega...

ПАУНОВИЋ ШОКИРАО: Да, тачно је, понудио сам оставку!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Veljko Paunović, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, otkrio je da je nakon prethodnog okupljanja podneo ostavku, naglasivši da u predstojećoj Ligi nacija očekuje potpunu promenu pristupa, zajedništvo i borbu bez predaje, ili u suprotnom neće ostati na kormilu tima.

Nakon perioda tišine i razočaranja posmatranim izdanjem na terenu, Paunović je bez dlake na jeziku progovorio o momentima krize i odgovornosti koju je sam preuzeo na sebe.

- Ponudio sam ostavku, bio sam jako razočaran i osećao sam ličnu odgovornost posle tog okupljanja. Neću ničije vreme da trošim, a ponajmanje svoje. Tako sam razmišljao još u junu i zato sam doneo takvu odluku – poručio je Paunović i dodao:

- Sada u Ligi nacija želim da vidim da li možemo da opravdano odgovorimo na ono zbog čega smo svi ovde – za našu reprezentaciju. Želim da vidim da li možemo da igramo kao tim, da se borimo, igramo dobar fudbal i da nikada ne odustajemo. Da nikome unapred ne polažemo oružje. Ako to ne budem video na delu, nemam ja šta više da tražim ovde.

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