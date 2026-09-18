PANIKA U HRVATSKOJ! Lukašenkov čovek stigao u Zagreb i to zbog čega
Zagrebački Dinamo nedavno je u tišini angažovao mladog beloruskog fudbalera, ali je ovaj transfer preko noći podigao ogromnu prašinu u regionalnim medijima.
Reč je o 18-godišnjem vezisti Jegoru Molčanu, čije je porodično zaleđe postalo glavna tema nakon šokantnih otkrića iz njegove domovine.
Beloruski opozicioni portal Tribuna, pozivajući se na podatke organizacije Belpol (koju čine bivši beloruski obaveštajci u egzilu), objavio je priču koja zvuči kao scenario za špijunski film.
Prema njihovim tvrdnjama, Molčanov otac već skoro dve decenije radi kao visoki oficir u beloruskoj tajnoj službi (KGB), koja je pod direktnom kontrolom predsednika Aleksandra Lukašenka.
Da stvar bude još intrigantnija, u priču je upletena i fudbalerova majka, Kacjaryna Molčan. Ona je direktorka velike tekstilne fabrike u Vitebsku koja aktivno učestvuje u državnoj propagandi. Između ostalog, njena fabrika serijski proizvodi takozvane "Očeve košulje" – odevne predmete nazvane po popularnom nadimku beloruskog predsednika.
I dok politička pozadina izaziva skandal u kontekstu evropskih sankcija prema Belorusiji, sportski sektor Dinama fokusiran je isključivo na teren. Molčan važi za jednog od najvećih talenata u svojoj zemlji, a odlikuju ga vrhunska tehnika i sjajan pregled igre, piše 24 sata.hr.
Svoj put na Maksimiru počeće u drugom timu Dinama, koji se takmiči u Prvoj nogometnoj ligi (drugi rang takmičenja u Hrvatskoj), gde će mu trener biti bivši reprezentativac Jerko Leko.
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