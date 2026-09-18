Veljko Paunović pred Ligu nacija: O Tadiću, ostavci koju je nudio, disciplinskim merama...

SELEKTOR Srbije, Veljko Paunović, obratio se pred početak Lige nacija. On je objavio spisak igrača na koje računa za mečeve u septembru i oktobru.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

On je šokirao otkrićem da je u junu ponudio ostavku. Istakao je da i da je ovaj ciklus jako važan.

Selektor je govorio o Dušanu Tadiću i njegovom povratku u nacionalni tim. Takođe, neki igrači nisu dobili poziv za A reprezentaciju, ali će biti u mladoj reprezentaciji i na njegovom oku.

Takođe, otkrio je i šta je bilo presudno da se neko nađe na spisku za predstojeće četiri utakmice Lige nacija.

"Orlovi" će se za ovaj ciklus okupiti u ponedeljak i neće imati mnogo vremena za rad, s obzirom na to da je prva utakmica već u četvrtak.

Podsetimo, Srbija 24. septembra od 20.45 protiv Grčke na stadionu "Rajko Mitić". Tri dana kasnije od 18 časova na istom mestu dočekuju Holandiju.

Tok konferencije:

Za kraj je govorio o podmlađivanju reprezentacije.

- Podmlađivanje reprezentacije ne može da bude 'stavimo sve mlade'. Moraju na nekoga da se oslone. Najgore što možemo da uradimo je da nekoga ko nije spreman stavimo pred izazov. Takvu ličnost, takvog mladog momka, možemo da dovedemo do razočaranja. Nakon svega u šta je verovao. Citiraću Bjelsu. Moramo da pomognemo mladom igraču, ne da ga pustimo da on sam. Podmlađivanje je proces koji se ne rešava spiskom i uvidom u ličnu kartu. To je proces nadogradnje i dopunjavanje. Na takmičenje ne idu na žuti pojasevi, ne mogu da se takmiče sa crnim. Imamo devet igrača koji imaju pravo da igraju za maldu reprezentaciju. Imamo to. Ne želim da uđemo u narativ o podmlađivanju reprezentacije, nije to tako lako i jednostavno - zaključio je Paunović.

Verovatno je za sve iznenađenje na spisku Stefan Džodić, fudbaler Almerije.

- Stefan Džodić već drugu sezonu igra dobro. Moj stručni štab ima nekoliko Španaca i oni ga stalno gledaju i govorili su mi, Stefan, Stefan, Stefan... Naravno, i ja ga pratim. Odlična prilika. Pričao sam sa Batom Mirkovićem da li da bude kod njih i zaključili smo da počne okupljanje kod nas. On je igrač za poziciju koja nam treba. Momak ima izuzetan radijus kretanja, a ja želim da vezni igrači ulaze u kazneni prostor.

Otkrio je da je u junu ponudio ostavku.

- Tačno je da sam ponudio ostavku, jer sam bio razočaran. Osetio sam odgovornost za negativno okupljanje. Ja sam obnovio veru u sve ovo što radimo. Neću ničije vreme da trošim, pa ni svoje. U Lici nacija želim da vidim da naša reprezentacija bude takmičarska, da li možemo da igramo kao tim, da se borimo, da igramo dobar fudbal, da nikada nikom ne polažemo oružje. Ako to ne budem video nemam ja šta da tražim ovde.

Za ove mečeve takođe neće moći da računa na Aleksandra Mitrovića i Nikolu Milenkovića.

- Mitrović je povređen. Još uvek mislimo da je najbolje da buda sa svojom ekipom, s obzirom na povredu. Minuti su mu potrebni. Milenković je zbog povrede izostao sa spiska, mnogo važan faktor i voleo bi da je tu, da svako ko dobije priliku pruži isti taj visok učinak.

Klop je sastavio spisak Nemačke od dva tima sa ukupno 44 igrača.

- Ja mislim da je Klop napravio genijalan potez. Voleli bismo da imamo takav fond igrača. To je genijalno. Što se njega tiče, a ja sam rekao da kao novi selektori ne možemo da radimo isto kao do sada. Mora da se eksperimentiše. Po krajnjem cilju treba da se donose zaključci. Sam format je zahtevan, zbog fleksibilnosti, resursa. Za velike zemlje to možda nije problem, možda im je lakše. Za nas je veliki izazov i sa tim ćemo morati da se nosimo u ovoj fazu.

Na spisku se nišu našli Ognjen Ugrešić i Andrija Maksimović.

- Na prvom mestu, želim da kažem da ovaj spisak nije konačan. Videli ste kako su drugi selektori rešili to. Sa ove četiri utakmice... Svi eksperimentišemo. Svako sa svojim snagama. Ja vidim u mladoj reprezentaciji jak resurs. Želim da se zahvalim Bati Mirkoviću. Ja sam morao da napravim spisak, a on je pravio svoj na osnovu toga. Umesto da pošaljemo 44 poziva, pozvali smo kroz A i mladu reprezentaciju jednu grupu, pa možemo nekog da šaljemo gore ili dole. Naša mlada reprezentacija je domaćin Evropskog prvenstva za godinu dana. Moramo da sarađujemo. Dopunjujemo se. Pokušaćemo da napravimo najbolji mogući posao, da A ekipa dobije što više igrača, a da mlada reprezentacija ima svoju osnovu kako bi se takmičila. Ugrešić je na spisku mlade reprezentacije. Maksimović je bio na spisku mlade reprezentacije, ima situacija sa njegovim klubom. I on traži svoju formu. Imamo informaciju da klub i on žele da ostane tamo i pripremi se. Još nije standardan. On neće doći, nažalost.

Dobio je pitanje da li postoji mogućnost da zaigra sa dva napadača.

- Imamo pet napadača. Za dobre igrače uvek ima mesta. Četiri imamo utakmice. Cvetković igra izuzetno, može da igra na različitim pozicijama, a prvi put je sa nama. Razmišljam i o različitim scenarijima koji mogu da uslede. Razmišljamo o svemu.

Otkrio je i da li će Tadić i dalje igrati u reprezentaciji.

- Ostaje za ceo ciklus, planira da igra još fudbal. Apsolutno je ideja da budemo zajedno do kraja ciklusa i nadamo se na Evropskom prvenstvu.

Tokom Mundijala imao je priliku da radi sa najvećim svetskim fudbalerima.

- Svakako je za mene bila izuzetna čast da sam na Mundijalu bio reprezentatovan od strane igrača sa kojima sam radio i kojima sam pomogao da budu reprezentativci. Rodrigo je imao 15 godina kada smo radili u Atletiku Madridu, bilo je tu i drugih. Španiju sam izuzetno pratio i davao sam im podršku zbog moje istorije sa njima.

Srbija u Ligi nacija startuje protiv Grčke, a selektor je svestan koliko je taj meč važan.

- Fokusirani smo na Grčku, bitno nam je iz mnogo razloga. Jako dobra reprezentacija, predvođena našim stručnjakom Ivanom Jovanovićem, izuzetnim sportskim radnikom. Voleo bih da se usmeravamo na pozitivnu energiju, da pozovemo navijače da nas podrže. Liga nacija od utakmice protiv Grčke, koja je direktan rival, jako je bitno da imamo dobar početak i da nam onda dolaze bolji dani. Svaku utakmicu ćemo tretirati kako budu dolazile. Grčka je dobra priprema, uz veliku podršku navijača. Biće do nas, da pokažemo sveže lice.

Pokrenule se glasine da Predrag Rajković neće više nastupati za reprezentaciju.

- Neću o nikome da govorimo individualno - kratko je odgovorio Paunović.

Dotakao se i spiska na kom se našlo nekoliko iznenađujućih imena.

- Nikada nikoga nismo stavili ispred streljačkog voda, niti želimo to. Postavili smo krijetirijume: forme igrače, naše dubine, povrede naravno ne možemo da kontrolišemo, a imamo još vikend pred nama... Što se tiče prethodnog perioda, kako su se igrači ponašali, odazivali na poziv reprezentacije, to smo analizirali, neću da kažem da je bilo disciplinskih mera, ali smo presekli. Ali individualno neću o nikome.

Nije želeo da otkriva ko će igrati, pošto se selekcija okuplja u ponedeljak.

- Ekipa će se okupiti u ponedeljak. Mi to rešavamo intervno, kad dođe vreme sve ćete znati.

Tadić se vratio u nacionalni tim, a trener je objasnio koliko je to važno.

- Želim da tako posmatramo ovaj momenat. Od momenta kad sam je preuzeo reprezentaicju, u jendom periodu trancizicije u martu i julu. Tu smo bili usmereni ka nekom analitičkom radu. Nismo se takmičili u kvalifikacijama, ali fudbaler Srbije uvek mora da se takmiči, mora da pokaže samom sebi da si profesionalac i da prolaziš prepreke koje sam sebi namećeš. Liga nacija počinje, imamo fantastične protivnike. Mi moramo našoj publici moramo da pokažemo da smo u periodu ozdravljenja. Ja sam postavio slojeve, crne pojaseve, to pojačavamo sa Dušanom Tadićem i on mora da bude simbol ozdravljenja. Njegovo iskustvo i ono što on predstavlja, ne samo za reprezentaciju, već i javnost.

Selektor je najpre govorio o budućnosti reprezentacije.

- Slično pitanje sam imao juče, od jednog sportskog radnika. Isti odgovor: i dalje verujem u bolje vreme. Ali treba vreme za isceljenje našeg fudbala. Potrebna nam je vera ne samo u igrače i selektora, već u sistem, koji je u nekom periodu započet i zadavljen, a to najbolje pokazuju rezultati koje postižemo na internacionalnom nivou. Najveći izazov uvek svih selektora je da usklade očekivanja javnost i mogućnosti. U fudbalu su uvek u pitanju procesi... Stasavanje igrača, novih generacija, sazrevanje.. Što više utakmica, robusnih i teških mečeva, jakih protivnika. Za sve to treba vreme... Strpljenje je ključno... Mi ćemo uvek imati dobre igrače, ali jedan od izazova koje imamo je prerano odlaženje nađih igrača u inostranstvo. Naravno, od toga klubovi žive. Ali to nam prekida procese, pa se uvek pitamo zašto nam igrači ne igraju u inostranstvu. Najvažnije je da imamo igrače, moramo imati strpljenja i da radimo uporno i fokusirano na ono što je najvažnije, a to su igrači i takmičenja u kojima nastupamo - rekao je na početku Paunović.

Uoči konferencije:

"Orlovi" će nastupati u A diviziji, a rivali su veoma kvalitetni - Grčka, Nemačka i Holandija.

Naša selekcija želi dobro da startuje u ovom takmičenju i prekine niz loših rezultata. U poslednje četiri utakmica Srbija je doživela tri poraza - Španija (0:3), Zelenortska Ostrva (0:3) i Meksiko (1:5) i samo jednu pobedu, savladana je Saudijska Arabija (2:1).

Veljko Paunović je uspeo da vrati Dušana Tadića u nacionalni tim i nema sumnje da će njegovo prisustvo na terenu i u svlačionici mnogo značiti ekipi.

"Orlovi" prvu utakmicu igraju 24. septembra od 20.45 protiv Grčke na stadionu "Rajko Mitić". Tri dana kasnije od 18 časova na istom mestu dočekuju Holandiju.

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