VUČEVIĆ UKAZAO NA PADADOKS "STUDENTSKE LISTE": Na državnim jaslama su, iz SNS se nisu iščlanili, a kažu "nova lica"

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je u Temerinu da se među kandidatima Studentske liste nalaze ljudi koji su zaposleni u državnim institucijama i javnom sektoru, kao i da je, prema njegovim saznanjima, najmanje jedna kandidatkinja i dalje član SNS. Vučević je rekao da zna za jednu kandidatkinju za koju tvrdi da se nije iščlanila iz Srpske napredne stranke, navodeći da mu se, kako je rekao, preko drugih ljudi obraćala za pomoć u vezi sa svojim radnim statusom. „Nikada se nije iščlanila iz Srpske napredne stranke“, rekao je Vučević tokom druženja sa građanima, komentarišući ranije navode da na studentskoj listi neće biti članova političkih stranaka. On je naveo da među kandidatima ima zaposlenih u kliničkim centrima, NIS-u, gradskim i opštinskim upravama i na državnim fakultetima, zbog čega je odbacio predstavljanje liste kao liste potpuno novih ljudi van postojećeg sistema. Vučević je posebno ukazao na činjenicu da na listi, kako tvrdi, nema studenata i rekao da je prosečna starost kandidata na njoj viša od prosečne starosti kandidata na listi koju podržava SNS. „Od studentske liste imamo fenomen da nema studenata i da je njihova lista starija više od šest godina od naše liste“, rekao je Vučević. Dodao je da građani treba da obrate pažnju na sastav izbornih lista i da konačnu odluku o tome kome će dati podršku donesu na izborima. Vučević je kritikovao odluku pojedinih opozicionih lista da se povuku iz izborne trke i podrže studentsku listu, ocenjujući da se time postavlja pitanje zbog čega su prethodno prikupljali potpise i predavali kandidature. Izvor: Tanjug