Politika

VUČEVIĆ UKAZAO NA PADADOKS "STUDENTSKE LISTE": Na državnim jaslama su, iz SNS se nisu iščlanili, a kažu "nova lica"

V.N.

18. 09. 2026. u 16:31

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PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je da se na studentskoj listi nalaze članovi SNS koji se još uvek nisu iščlanili iz stranke i istakao da su blokaderi stalno govorili da deo njihove liste ne mogu biti ljudi koji su članovi političkih stranaka, što sada nije slučaj.

ВУЧЕВИЋ УКАЗАО НА ПАДАДОКС СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: На државним јаслама су, из СНС се нису ишчланили, а кажу нова лица

Foto: Novosti

-Za jednu gospođu znam, ako se ne varam na 130. mestu je liste, Anđelija, da ne pogrešim, iz Novog Sada je. Muž joj radi u građevinskoj inspekciji u Novom Sadu. Od 2012. godine je član stranke. Od mene lično je tražila pomoć da se vrati na višu pedagošku školu. Jer je odbila da vodi nastavu pa je dekan procesuirao, doneo odluku o prestanku radnog odnosa. Od mene, preko meni bliskih ljudi je tražila da joj se pomogne da se vrati na posao. Niti ja to mogu niti sam se mešao u te stvari. Žena je član SNS-a, eno je na mislim 130. mest. Oni su svi ljudi sistema, svi su zaposleni u kliničkim centrima, u NIS-u, u gradskim, opštinskim upravama, na državnim fakultetima. Na državnim jaslama, sve vreme. Šta se predstavljaju kao nova lica, deo su državnog sistema. Predstavljaju sebe, kao treba opet da zauzmu fotelje. Onaj što je sa Bačulovim zalivao Gradsku kuću fekalijama, Bože me sačuvaj fekalijama, taj im je na 40. mestu, iz Vilova, titelska opština, kvalifikovao se da bude na listi jer je došao da gradsku kuću koja je stara 130 i više godina zaliva fekalijama. I tako pokazao ljubav prema Srpskoj Atini - rekao je Vučević. 

@nacionalni.magazin

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je u Temerinu da se među kandidatima Studentske liste nalaze ljudi koji su zaposleni u državnim institucijama i javnom sektoru, kao i da je, prema njegovim saznanjima, najmanje jedna kandidatkinja i dalje član SNS. Vučević je rekao da zna za jednu kandidatkinju za koju tvrdi da se nije iščlanila iz Srpske napredne stranke, navodeći da mu se, kako je rekao, preko drugih ljudi obraćala za pomoć u vezi sa svojim radnim statusom. „Nikada se nije iščlanila iz Srpske napredne stranke“, rekao je Vučević tokom druženja sa građanima, komentarišući ranije navode da na studentskoj listi neće biti članova političkih stranaka. On je naveo da među kandidatima ima zaposlenih u kliničkim centrima, NIS-u, gradskim i opštinskim upravama i na državnim fakultetima, zbog čega je odbacio predstavljanje liste kao liste potpuno novih ljudi van postojećeg sistema. Vučević je posebno ukazao na činjenicu da na listi, kako tvrdi, nema studenata i rekao da je prosečna starost kandidata na njoj viša od prosečne starosti kandidata na listi koju podržava SNS. „Od studentske liste imamo fenomen da nema studenata i da je njihova lista starija više od šest godina od naše liste“, rekao je Vučević. Dodao je da građani treba da obrate pažnju na sastav izbornih lista i da konačnu odluku o tome kome će dati podršku donesu na izborima. Vučević je kritikovao odluku pojedinih opozicionih lista da se povuku iz izborne trke i podrže studentsku listu, ocenjujući da se time postavlja pitanje zbog čega su prethodno prikupljali potpise i predavali kandidature. Izvor: Tanjug

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