SRPSKO STRADANJE ŠAMAR SARAJEVU: Bošnjaci u panici nakon međunarodne kampanje Memorijalnog centra Republike Srpske

MEĐUNARODNA kampanja Memorijalnog centra (MC) RS o srpskom stradanju u proteklom veku je uspela da, relativno brzo, tu temu "izvuče" isključivo iz okvira srpskog prostora i progura je na naslovne stranice važnijih američkih i evropskih medija, što je pojačalo frustracije u bošnjačkim redovima.

Foto: memorijalni-centar.rs

Iz Sarajeva ne biraju reči kojima pokušavaju da omalovaže kampanju koja se pokazala kao najvažnijom u posledoj deceniji da se ukaže na stradanje Srba! Bivši reis Islamske zajednice BiH Mustafa Cerić otišao je najdalje u osudi kampanje koju je nazvao propagandnim štitom i moralnom podvalom.

- Njen stvarni slogan kao da nije "Upoznajte srpsko stradanje", nego: "Gledajte naše žrtve kako ne biste videli naše zločince" - poručio je Cerić.

Reagujući na navode Cerića, direktor MC Denis Bojić naveo je da je došao trenutak da se kaže "Dosta je", jer počinje nova era u kontekstu prezentacije i pokazivanja stradanja Srba.

- Činjenice o stradanju Srba u 20. veku ne negiraju bilo čije stradanje, ne poništavaju bilo čiju žrtvu i ne vređaju je. Mi želimo da stogodišnje stradanje srpskog stanovništva stavimo u vremensku i prostornu liniju i pružimo ljudima mogućnost da upoznaju taj deo istorije - rekao je Bojić.

Niko nije odgovarao NAKON Njujorka i Beča, italijanska prestonica postala je proteklih sedam dana nova važna tačka u nastojanju Memorijalnog centra da priču o srpskom stradanju iznese pred evropsku i svetsku javnost, uz pitanje zašto niko nije odgovarao za brojne i masovne zločine nad Srbima.

Odbacio je pokušaje da se kampanja predstavi kao politička provokacija, propaganda, poluistina ili negiranje stradanja drugih naroda.

- Srpskim žrtvama se deklarativno priznaje pravo na pijetet, ali samo ako se njihovo stradanje uklopi u unapred zadati okvir. Sve izvan proglašava se propagandom, revizionizmom, političkom manipulacijom - poručio je Bojić.

Istoričar Aleksandar Raković ocenio je da su reakcije iz Sarajeva posledica nemogućnosti da prihvate međunarodnu prezentaciju srpskog stradanja i podvukao da je najveća podvala zapravo Cerić, dodajući da je na čelo IZ došao kada su "on i njegova družina bukvalno proterali reis-ulemu Jugoslavije Jakuba Selimovskog, preoteli zajednicu, uzeli kasu i to protivzakonito".

- Podvala je Cerić, a ne ljudi koji se zalažu da se istakne srpsko stradanje u BiH koje je faktičko - rekao je Raković.