Evropsko prvenstvo 2034. godine u Srbiji?
Srpski rukometni savez, zajedno sa federacijama Slovenije i Severne Makedonije, podneo je zvaničnu kandidaturu za organizaciju i domaćinstvo Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine.
Kako je danas saopštio Srpski rukometni savez, pored ove tri države, kandidaturu za domaćinstvo podneli su još Austrija, Hrvatska, Danska, Luksemburg, Holandija, Švedska i Turska.
"Srpski rukometni savez, kao i federacije Slovenije i Makedonije nastaviće u narednom periodu intenzivnu saradnju na pripremi kandidature, sa ciljem da zajednički projekat bude predstavljen EHF-u kao ozbiljna i sveobuhvatna ponuda za domaćinstvo Evropskog prvenstva 2034", navodi se u saopštenju.
EHF će odluku o domaćinu Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine doneti naredne godine na redovom Kongresu.
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