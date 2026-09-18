Evropsko prvenstvo 2034. godine u Srbiji?

Srpski rukometni savez, zajedno sa federacijama Slovenije i Severne Makedonije, podneo je zvaničnu kandidaturu za organizaciju i domaćinstvo Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine.

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Kako je danas saopštio Srpski rukometni savez, pored ove tri države, kandidaturu za domaćinstvo podneli su još Austrija, Hrvatska, Danska, Luksemburg, Holandija, Švedska i Turska.

"Srpski rukometni savez, kao i federacije Slovenije i Makedonije nastaviće u narednom periodu intenzivnu saradnju na pripremi kandidature, sa ciljem da zajednički projekat bude predstavljen EHF-u kao ozbiljna i sveobuhvatna ponuda za domaćinstvo Evropskog prvenstva 2034", navodi se u saopštenju.

EHF će odluku o domaćinu Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine doneti naredne godine na redovom Kongresu.