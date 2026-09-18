RUSI IZVELI BRUTALAN GERANIJUMSKI UDAR: Pečurka dima prekrila nebo, od opreme vredne milione dolara ostao zapaljeni krater
RAKETE „Geranj-4” pogodile su radare P-19MA i „Pelikan” u Dnjepropetrovskoj i Odeskoj oblasti.
Ruski vojnici su pratili kretanje radarske stanice 79K6 „Pelikan” Oružanih snaga Ukrajine i pogodili je tokom njenog postavljanja u blizini mesta Daljnik u Odeskoj oblasti. Snimak dejstva dronova „Geran-4” objavilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Prema navodima Ministarstva, radar je pratio kretanje vozila iz vazduha pre samog udara. Nakon što su se vozila zaustavila i počelo postavljanje radara, operater je usmerio bespilotnu letelicu „Geran-4” ka cilju.
Pored toga, u oblasti mesta Široke u Dnjepropetrovskoj oblasti, dronovi „Geran-4” pogodili su radarsku stanicu P-19MA i stanicu za elektronsko ratovanje kupolnog tipa Oružanih snaga Ukrajine.
Objavljeni snimci iz vazduha prikazuju opremu raspoređenu na otvorenom prostoru, između polja i šumskih pojaseva. Jedan deo snimka prikazuje nekoliko vozila postavljenih jedno pored drugog, nakon čega sledi eksplozija u blizini cilja. Naredni kadrovi prikazuju vatru i gust, crni dim na istoj lokaciji.
Na drugim video-snimcima, mete koje je registrovao sistem za nadzor nalaze se u blizini šumskih pojaseva između poljoprivrednih parcela. Kamera prati objekte iz vazduha.
Ministarstvo odbrane je saopštilo da su sve otkrivene mete uništene. Navedeno je da su se borbena dejstva odvijala tokom dana 17. septembra.
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