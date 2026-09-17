BOMBA! Skaj prepiske dokazuju da je Ilija Srdanović čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića (FOTO)
SKAJ prepiske potvrđuju da je Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića!
U presretnutim Skaj porukama ga pominje Vesna Medenica.
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