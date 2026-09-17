Politika

BOMBA! Skaj prepiske dokazuju da je Ilija Srdanović čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića (FOTO)

В.Н.

17. 09. 2026. u 20:34

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SKAJ prepiske potvrđuju da je Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića!

БОМБА! Скај преписке доказују да је Илија Срдановић човек од највећег поверења Мила Ђукановића (ФОТО)

Foto: Printskein/Jutjub/NOVA S

 U presretnutim Skaj porukama ga pominje Vesna Medenica.

Foto: Printskrin

Skaj prepiska

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