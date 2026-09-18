Fudbal

Selektor o sankcijama zbog neodazivanja: Jasno je po spisku da ima disciplinskih mera!

М. З.

18. 09. 2026. u 12:37

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Veljko Paunović objasnio zbog čega pojedini igrači nisu sada pozvani.

Селектор о санкцијама због неодазивања: Јасно је по списку да има дисциплинских мера!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Prethodno okupljanje fudbalske reprezentacije Srbije ostavilo je gorak ukus, kako kod stručnog štaba štabu, tako i kod navijača. Ne toliko zbog poraza u prijateljskim mečevima od Zelenortskih ostrva i Meksika, učesnika minulog Mundijala, koliko zbog epidemije neodazivanja igrača u nacionalni tim.

Ni sam selektor nije krio razočaranje, otvoreno je pričao o tome i još tada najavio konkretne mere, kako bi se ta praksa promenila. Očigledno se time i sada vodio, pošto na spisku za Ligu nacija i predstojeće okršaje u Diviziji A ima iznenađenja i debitanata.

Kada je reč o starosedeocima, nema golmana Predraga Rajkovića, dok se od povreda oporavljaju kapiten Aleksandar Mitrović, kao i štoperi Nikola Milenković i Veljko Milosavljević. Izostao je poziv i za talentovanog vezistu Andriju Maksimovića, defanzivce Ognjena Mimovića, Jan Karla Simića, Miloša Veljkovića, vezistu Petra Stanića, napadača Nikolu Štulića, a Ognjen Ugrešić će igrati za mladu selekciju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Golman Predrag Rajković nije ovog puta na spisku "orlova"

- Nikada nikoga nismo stavljali ispred streljačkog voda, niti to želimo to. Sada smo zvali igrače po sledećim kriterijumima: formi, potrebama po pozicijama i našoj dubini, dok povrede ne možemo da kontrolišemo, a imamo još vikend pred nama... Ne isključujemo mogućnost da dopunimo spisak. Možda je grubo gledano 28 igrača dovoljno, ali imamo jasan plan. Konačan kriterijum je prethodni period, kako su igrači bili privrženi reprezentaciji, na osnovu analize od novembra do juna. Neću da kažem da su ovo disciplinske mere, ali jesmo presekli, to je jasno. Individualno, o pojedincima, neću sada pričati - objasnio je Paunović.

Podsetimo, "orlovi" će na premijeri Lige nacija igrati protiv Grčke i Holandije na "Marakani" (24. i 27. septembar), a potom sledi gostovanje Nemačkoj u Minhenu (1. oktobar) i "lalama" u Ajndhovenu (4. oktobar).

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