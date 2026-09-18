"PONUDA GRAĐANIMA ILI OBRAČUN SA NEISTOMIŠLJENICIMA?" Đurđević Stamenkovski za "Novosti": Mi nećemo praviti sudnicu od politike

MINISTARKA za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu, Milica Đurđević Stamenkovski za "Novosti" je govorila o nosiocu tzv. Studentske liste, kardiologu Iliji Srdanoviću, njegovim nasilnim ponašanjem prema ženama.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Ukoliko postoji sumnja da je učinjeno bilo koje krivično delo, o tome treba da govore i postupaju nadležne institucije. Mi, za razliku od onih koji bi svakome ko misli drugačije unapred da presude, to ne želimo i nećemo da radimo. Nećemo od medijskih navoda praviti presude, niti od politike praviti sudnicu - rekla je Đurđević Samenkovski, pa dodala:

FOTO TANJUG/ RDE PRELIĆ/

- Ali možemo da govorimo o onome što se javno vidi i čuje — o jednoj ostrašćenoj političkoj retorici u kojoj kao da postoji nulta tolerancija prema svakome ko misli drugačije. Kada nosilac liste gotovo svaki svoj nastup završava porukom "odgovaraćete", onda se nameće pitanje: da li je to ponuda građanima ili najava obračuna sa neistomišljenicima?

Ona je navela da politički neistomišljenici nisu optuženici, a izbori nisu suđenje, kao i da se politika ne gradi na aferama političkih protivnika, već na onome što nudimo građanima.

- Demokratija nije pretnja političkom protivniku. Politički neistomišljenici nisu optuženici, a izbori nisu suđenje - navela je Đurđević Stamenkovski, pa dodala:

Foto: Tanjug/MINRZS

- Oni neka govore sami za sebe i neka snose odgovornost za svoje reči i postupke. Mi svoju politiku nećemo graditi ni na njihovim aferama ni na njihovoj ostrašćenosti, već na onome što nudimo građanima.