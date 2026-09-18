I Bata Mirković objavio spisak "orlića" - Večiti imaju po jednog predstavnika
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije odigraće čak četiri prijateljke utakmice
Selektor naše selekcije do 21 godine Zoran Bata Mirković (54) za predstojeću akciju računa na 26 igrača, dok su pojedini momci ustupljeni "A" timu, pred start novog ciklusa u A Diviziji Lige nacija.
Zanimljivo, ni kod Veljka Paunovića (49), a ni na spisku "orlića" nema talentovanog veziste Andrije Maksimovića (19), koji je ove sezone konačno počeo da dobija minutažu u Lajpcigu. S druge strane, večiti imaju po jednog predstavnika - tu su štoper Crvene zvezde Stefan Gudelj i vezista Partizana Milan Aleksić.
Generaciju 2005. godišta i mlađe očekuje novi filter, pa će svi imati priliku da se nametnu stručnom štabu. Dve provere su zakazane sa selekcijom Iraka do 23 godine (25. i 28. septembra), a potom dve i sa vršnjacima iz Rusije (2. i 5. oktobar.)
Poziv su dobili - golmani: Viktor Džodić (Monpelje), Luka Lijeskić (Radnički Kg), Vuk Draškić (OFK Beograd), Bogdan Matijašević (Novi Pazar), defanzivci: Uroš Tegeltija (Železničar), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Stefan Leković (Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Aleksej Vukičević (OFK Beograd), Petar Petrović (Šturm), Stefan Bukinac (Jang bojs), Viktor Radojević (Montreal), vezisti: Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Vasilije Novičić (IMT), Janko Jevremović, Aleksa Kuljanin (Železničar), Ognjen Ugrešić (PAOK), Uroš Miladinović (Čukarički), Milan Aleksić (Partizan), Lazar Jovanović (Udineze), Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina), napadači: Vanja Vlahović (Mantova), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Marko Lazetić (Noa).
RASPORED UTAKMICA
25. septembar (18.00)
SRBIJA – IRAK
"TSC arena", Bačka Topola
28. septembar (18.00)
SRBIJA – IRAK
"Karađorđe", Novi Sad
2. oktobar (18.00)
SRBIJA – RUSIJA
SC FSS, Stara Pazova
5. oktobar (18.00)
SRBIJA – RUSIJA
SC FSS, Stara Pazova
Restoran Miya Galerija
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