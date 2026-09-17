NA RAČUNU IMAMO 5 MILIJARDI EVRA! Vučić: Srbija ozbiljna zemlja odgovornih ljudi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija na računu ima pet milijardi evra i još 31 milijardu evra u deviznim rezervama i istakao da je Srbija ozbiljna zemlja odgovornih ljudi.

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Vučić je u uključenju u program TV Informer, odgovarajući na pitanje da prokomentariše pojedine navode da nema para u državnoj kasi i da neće biti isplaćena jednokratna pomoć i povećanje plata i penzija, istakao da je jednokratna pomoć već isplaćena, dok pomoć od 6.000 dinara sledi 22. septembra.

"Sve plate i penzije kod nas su na vreme, mi imamo skoro pet milijardi na računu. Oni su nama ostavili 70 miliona evra na računu, a mi sada imamo 5 milijardi evra na računu, plus 31 milijardu evra u deviznim rezervama, samo da imate u vidu", naveo je Vučić.

Predsednik je najavio da će tako i nastaviti, da će MMF davati pohvalne ocene o Srbiji, koja će nastaviti da napreduje i dodao da jedini problem prave cene nafte i gasa, ali da su i za to našli dovoljno novca te građani ne moraju da brinu.

"Srbija je ozbiljna zemlja, zemlja odgovornih ljudi i za razliku od vremena kada nismo imali stabilan kurs dinara, kada su nam urušavali dinar, kada su nam otpuštali ljude svakoga dana, kada niko nije mogao da ima posla u ovoj zemlji, mi danas smo suviše ozbiljni, suviše posvećeni, suviše marljivi da bismo sebi takve gluposti dozvolili", istakao je Vučić.

