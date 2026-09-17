POZNAJEM GA PO GRAĐI, LIK MU NISAM VIDEO: Svedok kaže da je odvezao prvookrivljenog Štilića do Bogatića nakon ubistva Milana Šuše
SVEDOK Marko Ranđelović koji je, kako se sumnja, odvezao iz Beograda do Bogatića Sanjina Štilića, okrivljenog za ubistvo Milana Šuše 17. februara 2024. godine u Zemunu, nakon tog zločina, rekao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu da nije upamtio osobu koju je tada vozio.
On je u istrazi ispričao da ga je u Borču zvala Danijela Zdravković da je poveze i da je, kada su bili u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu, rekla da odu u Kaluđericu po jednog momka.
- Po liku ga ne mogu prepoznati, ali po građi tela 80 odsto bih rekao da sam tada vozio prvookrivljenog Štilića - kazao je Ranđelović u sudnici. - Lik mu nisam video, jer kada mi je prišao do vozila, kroz prozor sam mu video telo, ali ne i glavu. Seo je pozadi i u toku vožnje nisam mu video lice, jer su meni iza suvozača zatamnjena stakla, zatamnjeno mi je pozadi u automobilu.
Inače, Sanjin Štilić i Branko Savović su optuženi za teško ubistvo Šuše, u saizvršilaštvu, ispred njegove kuće kada je zatvorio kapiju i hteo da uđe u auto i ode. Kako je Štilić bio u bekstvu dve godine i proletos je izručen iz Sarajeva, a suđenje je počelo u njegovom odsustvu, sada se na zahtev njegovog branioca ponovo saslušavaju svedoci, koji su već dali iskaze u sudu, dok je na optuženičkoj klupi sedeo samo Savović.
Odgovarajući na pitanja, policajci koji su radili uviđaj nakon ubistva u Zemunu kazali su da su sve čaure bile na prostoru od ulice ka kući, kod kapije i u dvorištu, jer je tu nizbrdo, pa su se otkotrljale. Telo su zatekli u ležećem položaju, na leđima, opruženih ruku i nogu.
Policajci koji su pretresali apartman u kojem se sumnja da su boravili okrivljeni nekoliko dana pre ubistva Šuše, kazali su da im je ćerka vlasnika dala ranac sa stvarima, koji su oni tu ostavili. Kako su naglasili, otvorili su ga da bi popisali šta je unutra i da je pretresu sve vreme prisustvovalo dvoje svedoka.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PRIJATELjA ČAK I PREVARIO ZA PARE? Ovo je osumnjičeni za ubistvo kod Ivanjice (FOTO)
16. 09. 2026. u 18:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)