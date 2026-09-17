POZNAJEM GA PO GRAĐI, LIK MU NISAM VIDEO: Svedok kaže da je odvezao prvookrivljenog Štilića do Bogatića nakon ubistva Milana Šuše

SVEDOK Marko Ranđelović koji je, kako se sumnja, odvezao iz Beograda do Bogatića Sanjina Štilića, okrivljenog za ubistvo Milana Šuše 17. februara 2024. godine u Zemunu, nakon tog zločina, rekao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu da nije upamtio osobu koju je tada vozio.

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On je u istrazi ispričao da ga je u Borču zvala Danijela Zdravković da je poveze i da je, kada su bili u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu, rekla da odu u Kaluđericu po jednog momka.

- Po liku ga ne mogu prepoznati, ali po građi tela 80 odsto bih rekao da sam tada vozio prvookrivljenog Štilića - kazao je Ranđelović u sudnici. - Lik mu nisam video, jer kada mi je prišao do vozila, kroz prozor sam mu video telo, ali ne i glavu. Seo je pozadi i u toku vožnje nisam mu video lice, jer su meni iza suvozača zatamnjena stakla, zatamnjeno mi je pozadi u automobilu.

Inače, Sanjin Štilić i Branko Savović su optuženi za teško ubistvo Šuše, u saizvršilaštvu, ispred njegove kuće kada je zatvorio kapiju i hteo da uđe u auto i ode. Kako je Štilić bio u bekstvu dve godine i proletos je izručen iz Sarajeva, a suđenje je počelo u njegovom odsustvu, sada se na zahtev njegovog branioca ponovo saslušavaju svedoci, koji su već dali iskaze u sudu, dok je na optuženičkoj klupi sedeo samo Savović.

Odgovarajući na pitanja, policajci koji su radili uviđaj nakon ubistva u Zemunu kazali su da su sve čaure bile na prostoru od ulice ka kući, kod kapije i u dvorištu, jer je tu nizbrdo, pa su se otkotrljale. Telo su zatekli u ležećem položaju, na leđima, opruženih ruku i nogu.

Policajci koji su pretresali apartman u kojem se sumnja da su boravili okrivljeni nekoliko dana pre ubistva Šuše, kazali su da im je ćerka vlasnika dala ranac sa stvarima, koji su oni tu ostavili. Kako su naglasili, otvorili su ga da bi popisali šta je unutra i da je pretresu sve vreme prisustvovalo dvoje svedoka.