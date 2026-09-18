Rolan Garos se hitno oglasio: Ne nasedajte - u pitanju je prevara!

Važno saopštenje za navijače

FOTO: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Organizatori Rolan Garosa izdali su hitno saopštenje kako bi upozorili navijače na masovnu internet prevaru koja se trenutno širi mrežama. Naime, pojavili su se brojni lažni sajtovi koji već nude pojedinačne karte za turnir, iako zvanična prodaja još uvek nije ni počela!

Iz Pariza su poslali jasnu i direktnu poruku svim ljubiteljima „belog sporta“ da ne nasedaju na ove ponude:

– Pojedinačne karte još uvek nisu u prodaji i biće dostupne isključivo preko zvaničnih kanala turnira. Nijedan sajt, platforma ili preprodavac u ovom trenutku nema kapacitet niti dozvolu da prodaje pojedinačne ulaznice. Ako vidite ponudu za karte u ovom trenutku, bez obzira sa kog sajta dolazi – u pitanju je prevara! – izričiti su organizatori.

Iz Francuske teniske federacije (FFT) naglašavaju da kupovina preko neovlašćenih sajtova sa sobom nosi ogroman rizik.

Osim što prevaranti često naplaćuju karte po znatno većim cenama od zvaničnih, navijači vrlo lako mogu ostati praznih šaka. Takve ulaznice ili nikada ne budu isporučene, ili se na dan meča ispostavi da su nevažeće, zbog čega ulazak u kompleks Rolan Garosa neće biti dozvoljen.

U tom slučaju, oštećeni kupci nemaju pravo na povraćaj novca niti bilo kakvu kompenzaciju od organizatora.

Attention aux arnaques à la billetterie ! 🚨



Les billets à l’unité pour Roland-Garros 2027 ne sont pas encore en vente et ne seront disponibles que via les canaux officiels du tournoi



Avant tout achat, restez vigilants et vérifiez toujours la source de l’offre.



🔗 Pour en… pic.twitter.com/scGLHyxbjA — Roland-Garros (@rolandgarros) September 18, 2026