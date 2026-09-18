Rolan Garos se hitno oglasio: Ne nasedajte - u pitanju je prevara!
Važno saopštenje za navijače
Organizatori Rolan Garosa izdali su hitno saopštenje kako bi upozorili navijače na masovnu internet prevaru koja se trenutno širi mrežama. Naime, pojavili su se brojni lažni sajtovi koji već nude pojedinačne karte za turnir, iako zvanična prodaja još uvek nije ni počela!
Iz Pariza su poslali jasnu i direktnu poruku svim ljubiteljima „belog sporta“ da ne nasedaju na ove ponude:
– Pojedinačne karte još uvek nisu u prodaji i biće dostupne isključivo preko zvaničnih kanala turnira. Nijedan sajt, platforma ili preprodavac u ovom trenutku nema kapacitet niti dozvolu da prodaje pojedinačne ulaznice. Ako vidite ponudu za karte u ovom trenutku, bez obzira sa kog sajta dolazi – u pitanju je prevara! – izričiti su organizatori.
Iz Francuske teniske federacije (FFT) naglašavaju da kupovina preko neovlašćenih sajtova sa sobom nosi ogroman rizik.
Osim što prevaranti često naplaćuju karte po znatno većim cenama od zvaničnih, navijači vrlo lako mogu ostati praznih šaka. Takve ulaznice ili nikada ne budu isporučene, ili se na dan meča ispostavi da su nevažeće, zbog čega ulazak u kompleks Rolan Garosa neće biti dozvoljen.
U tom slučaju, oštećeni kupci nemaju pravo na povraćaj novca niti bilo kakvu kompenzaciju od organizatora.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OGLASIO SE DUŠAN TADIĆ! Evo zbog čega se vratio u reprezentaciju Srbije
18. 09. 2026. u 09:22
PANIKA U HRVATSKOJ! Lukašenkov čovek stigao u Zagreb i to zbog čega
18. 09. 2026. u 07:12 >> 12:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)