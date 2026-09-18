PRIŠTINA JE ZAPANJENA! Neviđeni skandal trese lažnu državu Kosovo

ŠAMAR za šamarom!

ARMEND NIMANI / AFP / Profimedia





Javnost na ovim prostorima ostala je u apsolutnom šoku nakon vesti da je još jedan standardni prvotimac javno „precrtao“ aktuelnog selektora i poručio da mu ne pada na pamet da se pojavi na okupljanju dok je on na klupi!

Sve je počelo pre nekoliko dana kada je kapiten i prva zvezda tima, Amir Rahmani, napravio nezapamćen skandal i zauvek zalupio vrata nacionalnog tima zbog žestokih sukoba sa čelnicima Fudbalskog saveza. Međutim, tu nije kraj ovoj istorijskoj blamaži! Stopama kapiten krenuo je i iskusni defanzivac turske Alanje, Florent Hadergjonaj, koji je srušio internet svojom brutalnom objavom.

Tridesetdvogodišnji desni bek, koji je svojevremeno igrao i za reprezentaciju Švajcarske, oglasio se direktno na svom Instagram profilu gde je otvorio dušu i izneo sav prljav veš iz svlačionice, javno napadnuvši selektora Franca Fodu!

Hadergjonaj je poručio da je doneo tešku odluku nakon dugog razmišljanja jer je shvatio da pod vođstvom ovog stručnog štaba više nema šta da traži. On je javno podvukao crtu i naglasio da ovo nije konačan oproštaj od dresa, već direktan bojkot Franca Fode i njegovih saradnika, sa kojima je profesionalna saradnja postala apsolutno nemoguća zbog potpunog izostanka poštovanja i poverenja.

Mediji u regionu bruje o tome da je u svlačionici ove selekcije situacija gora nego ikada pre. Pominje se da Hadergjonaj i Rahmani nisu jedini i da se na predstojećem okupljanju neće pojaviti čak sedmorica fudbalera!

Ukoliko se ove crne slutnje obistine, ekipu čeka potpuni fijasko u Ligi nacija. Dok čelnici saveza pokušavaju da ugase požar i smire nezapamćenu tenziju, fudbalska javnost u Prištini je u panici jer je svima jasno da je atmosfera unutar i oko tima potpuno uništena.