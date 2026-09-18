Ovo je spisak Holandije za mečeve sa Srbijom: Novi selektor izostavio najboljeg strelca u istoriji

Tu je i nekoliko debitanata

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Novi selektor fudbalske reprezentacije Holandije, španski stručnjak Ćavi Ernandez, objavio je svoj prvi spisak igrača od preuzimanja kormila nacionalnog tima, a na njemu se nalazi 26 fudbalera koji će konkurisati za predstojeće duele u Ligi nacija, među kojima su i dva okršaja protiv selekcije Srbije.

Ćavi je nasledio Ronalda Kumana nakon rane eliminacije Holanđana u osmini finala Svetskog prvenstva od Maroka, a već na startu svog mandata napravio je nekoliko značajnih rezova.

Najveće iznenađenje svakako je izostanak Memfisa Depaja, najboljeg strelca u istoriji reprezentacije, koji od dolaska u brazilski Korintijans još nije uspeo da se upiše u strelce. Zbog povrede kolena koju vuče još od Mundijala na spisku nema ni veziste Barselone Frenkija de Jonga, dok su precrtani i iskusni Marten de Ron i Vout Veghorst, kao i Gus Til iz PSV-a i povređeni Mats Vifer (Brajton).

S druge strane, kapiten Virdžil van Dajk ostaje lider ekipe nakon obavljenih razgovora sa novim selektorom. Poziv su sjajnim partijama na startu sezone zaslužili debitanti Ruben van Bomel (PSV) i Dživaj Zehijel (Fejenord), a u nacionalni tim se vraća i Džoi Verman, novi fudbaler Borusije iz Dortmunda, koga je Kuman precrtao još nakon Evropskog prvenstva. Posle povreda u tim se vraćaju i Džeremi Frimpong, Kenet Tejlor i Jurijen Timber.

Holanđane očekuje zgusnut raspored u Ligi nacija – prvo derbi protiv Nemačke koju predvodi Jirgen Klop, a zatim dva meča protiv reprezentacije Srbije i duel sa Grčkom.

– Ovakav spisak nam omogućava da radimo ciljano i temeljno procenimo sve igrače. Za mene kao selektora dragoceno je da ih upoznam izbliza tokom narednih nedelja, jer ćemo prvi put intenzivno sarađivati - poručio je Ćavi.

SPISAK HOLANDIJE:

Golmani: Bart Verbrugen (Brajton), Mark Fleken (Bajer Leverkuzen), Robin Rufs (Sanderlend).

Odbrana: Virdžil van Dajk (Liverpul), Denzel Damfris (Real Madrid), Džeremi Frimpong (Liverpul), Nejtan Ake (Fenerbahče), Jurijen Timber (Arsenal), Miki van de Ven (Totenhem), Jan Pol van Heke (Totenhem), Lutšarel Gertrujda (PSV), Džorel Hato (Čelsi).

Vezni red: Džoi Verman (Borusija Dortmund), Ten Kopmajners (Juventus), Rajan Gravenberh (Liverpul), Tidžani Rejnders (Al Kadsija), Kenet Tejlor (Lacio), Kvinten Timber (Kristal Palas), Dživaj Zehijel (Fejenord).

Napad: Kodi Gakpo (Liverpul), Donijel Malen (Roma), Džastin Klajvert (Bornmut), Noa Lang (Napoli), Brajan Brobi (Sanderlend), Krisensio Samervil (Al Hilal), Ruben van Bomel (PSV).