Nejmar, a sada i on: Santos doveo još jednog bivšeg fudbalera Barselone
Brazilski fudbaler Filipe Kutinjo novi je igrač Santosa, saopštio je večeras taj klub.
Kutinjo (34) u klub dolazi kao slobodan igrač i sa Santosom je potpisao ugovor do kraja 2026. godine.
Brazilski fudbaler je u februaru ove godine napustio Vasko da Gamu i od tada nije imao angažman.
On je karijeru počeo u Vasku, a zatim je igrao za Inter, Espanjol, Liverpul, Barselonu, Bajern, Aston vilu i Al Duhail.
Kutinjo je za reprezentaciju Brazila odigrao 68 utakmica i postigao 21 gol.
Santos se nalazi na 10. mestu na tabeli brazilskog prvenstva sa 35 bodova.
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