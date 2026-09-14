Fudbal

Nejmar, a sada i on: Santos doveo još jednog bivšeg fudbalera Barselone

Танјуг

14. 09. 2026. u 21:42

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Brazilski fudbaler Filipe Kutinjo novi je igrač Santosa, saopštio je večeras taj klub.

Нејмар, а сада и он: Сантос довео још једног бившег фудбалера Барселоне

Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Kutinjo (34) u klub dolazi kao slobodan igrač i sa Santosom je potpisao ugovor do kraja 2026. godine.

Brazilski fudbaler je u februaru ove godine napustio Vasko da Gamu i od tada nije imao angažman.

On je karijeru počeo u Vasku, a zatim je igrao za Inter, Espanjol, Liverpul, Barselonu, Bajern, Aston vilu i Al Duhail.

Kutinjo je za reprezentaciju Brazila odigrao 68 utakmica i postigao 21 gol.

Santos se nalazi na 10. mestu na tabeli brazilskog prvenstva sa 35 bodova.


 

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