Nejmar, a sada i on: Santos doveo još jednog bivšeg fudbalera Barselone

Brazilski fudbaler Filipe Kutinjo novi je igrač Santosa, saopštio je večeras taj klub.

Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Kutinjo (34) u klub dolazi kao slobodan igrač i sa Santosom je potpisao ugovor do kraja 2026. godine.

Brazilski fudbaler je u februaru ove godine napustio Vasko da Gamu i od tada nije imao angažman.

On je karijeru počeo u Vasku, a zatim je igrao za Inter, Espanjol, Liverpul, Barselonu, Bajern, Aston vilu i Al Duhail.

Kutinjo je za reprezentaciju Brazila odigrao 68 utakmica i postigao 21 gol.

Santos se nalazi na 10. mestu na tabeli brazilskog prvenstva sa 35 bodova.

