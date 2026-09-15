SRBIJA JE ZATEČENA! Ispred nosa nam ukrali biser od 3.000.000 evra, nismo stigli ni da ga pozovemo
Fudbalski savez Srbije zvanično je izgubio trku za jednog od najtalentovanijih mladih fudbalera u Evropi.
Osamnaestogodišnji vezista Vasilije Marković, čija se vrednost već sada procenjuje na 3.000.000 evra, definitivno će krenuti stopama Marka Arnautovića i Aleksandra Dragovića.
Iako je FSS aktivirao sve resurse i započeo misiju da momka rođenog u Beču privoli pod zastavu zemlje svojih predaka, u taboru Austrije nije bilo mesta panici. Čim se u javnosti pojavila informacija o interesovanju iz Beograda, selektor seniorske reprezentacije Ralf Rangnik reagovao je brzinom munje.
Iskusni stručnjak uvrstio je mladog vunderkinda na spisak A tima za predstojeće mečeve Lige nacija protiv Izraela, Irske i takozvanog Kosova. Ovim potezom, Austrijanci su praktično „zaključali” igrača i stavili tačku na sve nade „Orlova”.
Marković, koji je prošle jeseni postao vicešampion sveta sa selekcijom Austrije do 17 godina, ove sezone igra u životnoj formi. Postao je nezamenljiv šraf u startnoj postavi FK Austrija Beč i zabeležio 11 nastupa u domaćem šampionatu i kvalifikacijama za Ligu konferencije.
Sportski direktor kluba, Tomas Corn, ponosno je prokomentarisao ovaj uspeh:
- Oduševljen sam što je Vaso dobio poziv za reprezentaciju Austrije. U isto vreme, to je jak signal za ceo naš klub, jer ćemo posle mnogo godina imati igrača u državnom timu.
Sam fudbaler je nedavno potvrdio da mu je san da zaigra za seniorski tim zemlje u kojoj je proveo čitav život. Priliku za debitantski nastup i trajno vezivanje za austrijski dres imaće već krajem septembra.
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