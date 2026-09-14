"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.

foto milos vukadinovic

On je rekao da je uvređen od strane trenera Holandije tokom jedne sporne odluke sudija.

- Pustiću ostale da pričaju, mi smo malo umorni. Samo bih voleo da kažem, da zapamte sve mlađe generacije i nadam se svi treneri u Srbiji. Na skoro 2:0, gubili smo tri razlike, internacionalni trener jedne reprezentacije Holandije, velike reprezentacije. Kada su pokušali da uzmu poen, da obmanu sudiju. Nisu videli da je lopta u tribini, prišao sam i pitao ga da li je moguće da se to dešava na internacionalnom nivou i da ne žele da priznaju - počeo je Jovović.

- Pitao sam trenera i kapitena i još jednog igrača Holandije zašto ne budu makar fer-plej, jer svi volimo ovaj sport i sve može da se vidi video proverom. Oni su izgovorili: "We don't give a f*ck about fair-play, f*ck off" (nije nas briga za ferplej, od...i).

Šokiran je bio Jovović, koji je posle toga otkrio šta je rekao ekipi.

- Nije to momenat što su oni to izgovorili meni ili mojoj ekipi... Samo to razmišljanje... Mene to uopšte ne pogađa, taj momenat, nego ne možeš da ideš protiv nekog ko je mnogo više od svega ovoga. Tako da sam mu rekao na 2:0: "Mi ovo pobeđujemo".