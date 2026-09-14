"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
On je rekao da je uvređen od strane trenera Holandije tokom jedne sporne odluke sudija.
- Pustiću ostale da pričaju, mi smo malo umorni. Samo bih voleo da kažem, da zapamte sve mlađe generacije i nadam se svi treneri u Srbiji. Na skoro 2:0, gubili smo tri razlike, internacionalni trener jedne reprezentacije Holandije, velike reprezentacije. Kada su pokušali da uzmu poen, da obmanu sudiju. Nisu videli da je lopta u tribini, prišao sam i pitao ga da li je moguće da se to dešava na internacionalnom nivou i da ne žele da priznaju - počeo je Jovović.
- Pitao sam trenera i kapitena i još jednog igrača Holandije zašto ne budu makar fer-plej, jer svi volimo ovaj sport i sve može da se vidi video proverom. Oni su izgovorili: "We don't give a f*ck about fair-play, f*ck off" (nije nas briga za ferplej, od...i).
Šokiran je bio Jovović, koji je posle toga otkrio šta je rekao ekipi.
- Nije to momenat što su oni to izgovorili meni ili mojoj ekipi... Samo to razmišljanje... Mene to uopšte ne pogađa, taj momenat, nego ne možeš da ideš protiv nekog ko je mnogo više od svega ovoga. Tako da sam mu rekao na 2:0: "Mi ovo pobeđujemo".
Preporučujemo
"Nije bio pozitivan na narkotike!" Klub stao uz svog fudbalera
14. 09. 2026. u 20:15
Trener Vojvodine o Partizanu: "To je moje mišljenje, imam pravo na njega..."
14. 09. 2026. u 20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
14. 09. 2026. u 17:20 >> 17:23
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)