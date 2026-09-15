CEO REGION U ŠOKU! Sergej Barbarez oterao omiljenog Bosanca i doveo Srbina iz Crvene zvezde
Fudbalski zemljotres potresa Bosnu i Hercegovinu!
Iako je reprezentacija nedavno napravila istorijski uspeh na Svetskom prvenstvu, gde je prošla grupnu fazu i ispala u nokaut fazi od Sjedinjenih Američkih Država, selektor Sergej Barbarez odlučio je da povuče radikalan potez koji je šokirao javnost.
Iz stručnog štaba nacionalnog tima bukvalno su preko noći "odstranjene" dve legende i dosadašnji treneri golmana – Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada! Dok je Mrkobrada prebačen na drugu funkciju, navijači su ostali u neverici zbog odlaska omiljenog Hasagića.
Međutim, najveći šok u regionu izazvalo je ime novog šefa za golmane. Barbarez je na to mesto doveo srpskog stručnjaka Branka Katića (45), čoveka koji je čak 13 godina proveo u Crvenoj zvezdi i važi za proverenog vojnika beogradskog kluba! Katić u Sarajevo stiže sa prebogatom internacionalnom biografijom, pošto je pored Zvezde radio i u velikanima poput Al Hilala, Al Tavuna, Gezetepea, Debrecina i Sepahana.
Iz Fudbalskog saveza BiH pokušavaju da smire strasti zvaničnim saopštenjem u kojem navode da su promene urađene isključivo radi "nove energije, znanja i dodatnog iskoraka u radu sa golmanima", ali sportska javnost na Balkanu već uveliko bruji o ovom neočekivanom preokretu!
Saopštenje prenosimo u celosti.
- Dragi navijači, želimo vas obavestiti da je došlo do promena u stručnom štabu reprezentacije. U želji da dodatno osnažimo naš stručni tim, unesemo novu energiju, nova znanja i nove ideje te napravimo dodatni iskorak u radu i razvoju naših golmana, odlučili smo da napravimo određene promene u delu štaba zaduženom za rad s golmanima.
- Ovim putem želimo iskreno da se zahvalimo dosadašnjim trenerima golmana Kenanu Hasagiću i Siniši Mrkobradi na svemu što su dali reprezentaciji, njihovom radu, predanosti i profesionalizmu. Njihov doprinos ostaje deo zajedničkog puta koji smo prošli i na tome im od srca zahvaljujemo. Pred nama je novo razdoblje i verujemo da će ove promene doneti dodatni kvalitet, energiju i nova rešenja u radu naše reprezentacije. Kao i uvek, cilj ostaje isti, da zajedno budemo još bolji, još jači i dostojno da predstavljamo Bosnu i Hercegovinu.
- Novi trener golmana u „A“ timu u narednom periodu biće Branko Katić. Ovaj četrdesetpetogodišnji stručnjak iz Srbije je u dosadašnjoj karijeri radio u Crvenoj Zvezdi, Al-Tavunu, Geztepeu, Al-Hilalu, Debrecinu i Sepahanu. Siniša Mrkobrada će u narednom periodu obavljati funkciju skauta golmana za „A“ i U-21 reprezentaciju.
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