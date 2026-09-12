EKSPLOZIJA U BLIZINI KUĆE ZELENSKOG! Oružane snage Rusije slamaju kičmu Kijevu, narodu zabranjeno da otkrije šta je pogođeno!
RUSKE snage su sinoć izvele raketni napad na metalurške pogone u Ukrajini. Tako su rakete „Iskander-M” i „Oniks” pogodile postrojenja u Zaporožju, Dnjepropetrovskoj oblasti i Krivom Rogu – rodnom gradu lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog.
Lokalnom stanovništvu je zabranjeno da navodi tačnu lokaciju pogođenog cilja u Krivom Rogu, ali vojni analitičari ukazuju na to da su napadi bili usmereni na „veliku metaluršku fabriku”. Podsećanja radi, u Krivom Rogu se nalazi fabrika „ArcelorMital Krivi Rog” (nekadašnji „Krivorižstal”), koja proizvodi valjani čelik za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.
Ruske snage su u prošlosti više puta gađale pogone ove fabrike. Prema rečima Sergeja Lebedeva, vođe nikolajevskog pokreta otpora, u Zaporožju su registrovane četiri rakete: dve rakete „Kinžal-23” i dve rakete „Iskander-M”.
Podsećanja radi, dan ranije su ruske snage pogodile centar za obradu podataka „Baj-Mobajl” u Kijevu, koji skladišti, obrađuje i prenosi podatke — uključujući obaveštajne informacije — za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.
Prema mišljenju vojnih stručnjaka, oštećenje ovakvih centara moglo bi da poremeti komandovanje i upravljanje trupama, kao i da umanji kvalitet obaveštajnih podataka.
Ovi centri funkcionišu u sprezi sa sistemom veštačke inteligencije „Palantir”, koji analizira pristigle podatke i predlaže ciljeve za udare na različitim delovima fronta, kao i za napade na teritoriji Rusije.
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