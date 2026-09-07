KRAJ SAGE: Crveno-beli popustili, plejmejker se preselio u Dubai

Dosadašnji košarkaš Olimpijakosa Tomas Vokap potpisao je ugovor sa Dubaijem, saopšteno je danas.

Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata postigao je dogovor sa Olimpijakosom o transferu Vokapa, koji je potpisao višegodišnji ugovor sa Dubaijem.

- Dubai želi da se zahvali Olimpijakosu na profesionalnosti, saradnji i konstruktivnom pristupu koji su omogućili da Vokap pređe u naš klub. Nakon niza godina, koje je uspešno proveo u Olimpijakosu, Tomas u Dubai donosi značajno iskustvo, liderske kvalitete i pobednički mentalitet - saopštio je Dubai.

Vokap je sredinom avgusta pismeno obavestio Olimpijakos da je odlučio da jednostrano raskine ugovor sa grčkim klubom, pošto je dobio ponudu da karijeru nastavi u Dubaiju. On je imao ugovor sa Olimpijakosom do juna 2027. godine.

Olimpijakos je prvobitno odbio zahtev Vokapa, a potom je pokrenuo disciplinski postupak protiv igrača, koji se nije pojavio na pripremama za novu sezonu.

Međutim, u međuvremenu dva kluba su postigla dogovor.

- Želimo da zahvalimo Vokapu na svemu što je pružio Olimpijakosu i da mu poželimo mnogo uspeha u narednom poglavlju karijere. Tokom pet godina igranja za Olimpijakos, osvojili smo 12 titula, a u maju se popeli na krov Evrope. Bilo je to zajedničko putovanje ispunjeno uspesima, sjajnim trenucima i izazovima. Sporazum sa Dubaijem označava početak čvršće saradnje između dva kluba, zasnovane na međusobnom poštovanju i iskrenoj posvećenosti osnovnim vrednostima Evrolige - naveo je grčki klub.

Vokap je bio član Olimpijakosa od 2021. godine.

- Dubai izuzetno poštuje Olimpijakos i nadamo se da će ovaj sporazum doprineti pozitivnom i dugoročnom odnosu između naših klubova u budućnosti. Obe organizacije su takođe posvećene zajedničkom radu na podršci razvoju i rastu Evrolige, kao i preuzimanju ključne uloge u širenju njenog novog franšiznog modela", zaključuje se u saopštenju Dubaija.