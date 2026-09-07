KRAJ SAGE: Crveno-beli popustili, plejmejker se preselio u Dubai
Dosadašnji košarkaš Olimpijakosa Tomas Vokap potpisao je ugovor sa Dubaijem, saopšteno je danas.
Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata postigao je dogovor sa Olimpijakosom o transferu Vokapa, koji je potpisao višegodišnji ugovor sa Dubaijem.
- Dubai želi da se zahvali Olimpijakosu na profesionalnosti, saradnji i konstruktivnom pristupu koji su omogućili da Vokap pređe u naš klub. Nakon niza godina, koje je uspešno proveo u Olimpijakosu, Tomas u Dubai donosi značajno iskustvo, liderske kvalitete i pobednički mentalitet - saopštio je Dubai.
Vokap je sredinom avgusta pismeno obavestio Olimpijakos da je odlučio da jednostrano raskine ugovor sa grčkim klubom, pošto je dobio ponudu da karijeru nastavi u Dubaiju. On je imao ugovor sa Olimpijakosom do juna 2027. godine.
Olimpijakos je prvobitno odbio zahtev Vokapa, a potom je pokrenuo disciplinski postupak protiv igrača, koji se nije pojavio na pripremama za novu sezonu.
Međutim, u međuvremenu dva kluba su postigla dogovor.
- Želimo da zahvalimo Vokapu na svemu što je pružio Olimpijakosu i da mu poželimo mnogo uspeha u narednom poglavlju karijere. Tokom pet godina igranja za Olimpijakos, osvojili smo 12 titula, a u maju se popeli na krov Evrope. Bilo je to zajedničko putovanje ispunjeno uspesima, sjajnim trenucima i izazovima. Sporazum sa Dubaijem označava početak čvršće saradnje između dva kluba, zasnovane na međusobnom poštovanju i iskrenoj posvećenosti osnovnim vrednostima Evrolige - naveo je grčki klub.
Vokap je bio član Olimpijakosa od 2021. godine.
- Dubai izuzetno poštuje Olimpijakos i nadamo se da će ovaj sporazum doprineti pozitivnom i dugoročnom odnosu između naših klubova u budućnosti. Obe organizacije su takođe posvećene zajedničkom radu na podršci razvoju i rastu Evrolige, kao i preuzimanju ključne uloge u širenju njenog novog franšiznog modela", zaključuje se u saopštenju Dubaija.
Preporučujemo
VELIKI USPEH: Hrabri Tajland se plasirao u četvrtfinale!
07. 09. 2026. u 12:50
GRME IZ PARTIZANA: "Nikada više da nam sudi Minaković"
07. 09. 2026. u 12:39
DEJVIS KUP - TROICKI OBJAVIO SPISAK ZA LITVANIJU
07. 09. 2026. u 12:21 >> 13:52
Oglasio se Rade Zagorac! Evo kako su Hrvati ispalili Srbina
07. 09. 2026. u 12:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tijana Bošković u suzama nakon bronze: „Ova medalja ima veliku težinu“
Tijana Bošković u svojoj bogatoj kolekciji ima zlatne, srebrne, a sada i još jednu bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva. Ipak, najnovije odličje za jednu od najboljih srpskih odbojkašica ima posebnu vrednost.
06. 09. 2026. u 19:04 >> 19:04
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)