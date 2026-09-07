KRECU SAOPŠTIO TIM: Selektor odbojkaša saopštio tim za Evropsko prvenstvo u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji

DEVOJKE se večeras vraćaju iz Istanbula, a odbojkaši danas ujutro preko Frankfurta i Helsinkija putuju u Tampere, gde u petak (19.00) protiv Estonije startuju u grupi C EP u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji. Selektor George Krecu juče je saopšti tim, u kojem neće biti talentovanog primača Vuka Kulpinca.

foto volleyballworld.com

Boje Srbije na šampionatu Starog kontinenta braniće: Nikola Jovović, Aleksa Batat (tehničari), Dražen Luburić, Veljko Mašulović (korektori), Vukašin Ristić, Stefan Negić (libera), Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza (blokeri), Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Lazar Marinović (primači).

Posle duela sa Estonijom, "orlovi" se u nedelju (17.00) sastaju sa Finskom. U ponedeljak (16.00) igraju sa Holandijom, u sredu (16.00) sa Danskom, a u četvrtak (16.00) sa Belgijom.

Prve četiri selekcije plasiraće se u osminufinala. Grupa C se ukršta sa grupom A (Napulj, Modena) u kojoj su svetski prvak i vicešampion Evrope Italija, bronzani sa poslednjeg EP i treći u Ligi nacija Slovenija, četvrtoplasirana selekcija sa SP Češka, Grlja, Švedska i Slovačka.

Kako su u ujednačenoj grupi "orlovima" bi mnogo značilo da osvoje prvo mesto u grupi, kako bi u osminifinala izbegli Italijane i Slovence.

U grupi B (Sofija) su Bugarska, Poljska, Severna Makedonija, Portugalija, Ukrajina i Izrael, a u grupi D (Kluž Napoka) su Rumunija, Francuska, Letonija, Nemačka, Švajcarska i Turska Slobodana Kovača.

Prvak će izboriti plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu, a titulu brani Grbićeva Poljska.