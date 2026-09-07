BRONZA ZALOG ZA BUDUĆNOST: Treće mesto na EP u Istanbulu donelo veliko samopouzdanje našoj podmlađenoj ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji

SIJA i bronza. Odbojkašice su se posle tri godine vratile na pobedničko postolje na velikim takmičenjima, ali su i sačuvale trofejni niz na šampionatima Starog kontinenta. Od 2015. donose medalju sa Evropskog prvenstva. Svi u taboru naše selekcije su ponosni na ostvareno u Brnu i Istanbulu. I veruju da treće mesto najavljuje još lepše sutra naše selekcije.

Šálek Václav / ČTK / Profimedia

- Medalja je, zaista mnogo, značajna. Devojke moraju da shvate prvo da trofeji ne dolaze tek tako, samo od sebe. One su uglavnom gledale na televiziji kako su Maja, Tijana, Brankica, Raša i društvo osvajaju medljau. Njima je to izgledalo kao da je lagano. sada treba da vide kako to izgleda i da vide da nije lako, s jedne strane. A s druge strane, mnogo je dobro kada osvoje medalju, baš zbog toga što dobijaju na samopouzdanju i vide da mogu - ističe selektor Zoran Terzić.

Kormilar Srbije je ponovo podvukao da su polufinale protiv Turske odigrale najlošije još od 2009. godine...

- Pogodilo se da nove igračice, koja zaista nikad nisu osvajale, igraju polufinale u Turskoj pred više od 15.000 ljudi. Pogodilo se da je Tijana odigrala nešto slabije, ali i ona je čovek, nije Supermen. Kada se sve to uzme u poraz normalno je da smo izgubili. Nema sada priče da su nam nedostajali neki igraču. Minja, Hena i druge su uradile svoj posao fenomenalno, ali mislim da bismo bili mnogo jači još sa Majom Aleksić u timu - smatra Terzić.

Trofejni strateg, kojem je ovo sedam medalja na evropskim prvenstvima (3,2,2,) priznao je da je srećan i zadovoljan:

- Ne samo zbog medalje, nego i zbog načina na koji smo je osvojili protivjedne zaista dobre ekipe Poljske.Značiće nam mnogo.

Tijana Bošković je u meču za bronzu pokazala svoju moć i koliko znači ovoj podmlađenoj ekipi. I dalje smatra da sa Turkinjama mogu da se nadigravaju...

- Nekako smo možda mogle da očekujemo poraz u polufinalu, jer mlađe devojke nisu osetiče tu atmosferu i prvi put su igrale ovako bitne utakmice. To iskustvo nam svakako malo fali. Ali, stvarno dolazimo kući presrećne i prezadovoljne.

Fenomenalna korektora podvukla da je ova bronza drugačija od drugih medalja koje je osvojile.

- Pamtiću je po tome što nije sve bilo idealno. Kao što sam rekla, nemamo tu snagu koju smo ranije imale, u smislu da možemo svaki put na pritisak protivničke ekipe da odgovorimo dobrom igrom. Dešavali su nam se padovi i prošle i ove godine, i u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu. Malo se uvuče i ta nesigurnost i panika, što nam se ranije nije dešavalo. Ali, protiv Poljske, ako izuzmemo treću set, sve je super funkcionisalo. Mislim da je to pokazatelj da je ekipa sazrela na pravi način - smatra Boškovićeva.

Hena Kurtagić je izborila mesto u idealnoj postavi. Sjajna devojka iz Novog Pazara bila je najuspešnija blokerka na šampionatu.

- Emocije su pomešane, jer je posle poraza od Turske bilo teško da emocionalno da se vratimo na neku našu traku. Ali, ovo je naše prvo EP, svih nas mlađih koje igramo i koje se borimo. Srećno smo zbog medalje. Uvek ima mesta za napredak, na čemu ćemo raditi narednih godina kako bismo se kvalifikovale na Olimpijske igre. Ali, ovo je lep početak za nas i mislim da će iće nabolje - pričala je Hena.

Zvezda u usponu, kako su je odavno nazvali u CEV, ne može da izdvoji nijednu specifičnu stvar sa EP.

- Medalja je tu, ali tu su i druženje i energija koju smo imale tokom celih priprema i Lige nacija, kao i način na koji smo sve zajedno doživljavale. Već pet meseci živimo zajedno. Mislim da smo se baš povezale između sebe i da je to na kraju rezultiralom uspehom - podvlači Kurtagićeva.

Alesandri Uzelac je, kao i Heni, druga evropska medalja. Ali, čini se da je posebnija od srebra u Briselu 2023. Priznaje da je bilo teško trgnuti se posle očajne igre protiv Turske.

- Proradio je neki naš inat. Znale smo da možemo, znale smo da ono u subotu nismo bile mi. Protiv Poljakinja smo dokazale da smo jaka ekipa - ističe Aleksandra.

Uzelčeva veruje da dolaze lepši dani:

- Sigurna sam da imamo svetlu budućnost, sve smo malde. Dosta nas je prvi put igralo u ovakvoj atmosferi, veliko takmičenje, donekle je i to bio neki pritisak. Video se napredak, iz godine u godinu idemo na viši nivo. Nadam se da ćemo nastaviti sa nizom medalja na evropskim prvenstvima i da ćemo ponovo jednog dana doći do zlata. Šampionat ću pamtiti po našem inatu, što smo ustale, vratile se i pokazale da vredimo i da smo ovde s razlogom.

Tijana i Terzić poklonili medalje

LjUDSKI gest ljudi velikog srca. Tijana Bošković je poklonila svoju medalju Minji Osmajić, koja se povredila uoči osmine finala sa Hrvatskom i nije mogla na pobedničko postolje, a selektor Zoran Terzić najmlađoj Nađi Antonović, koja je sve vreme bila sa devojkama.

- Mnogo mi je žao što nisam mogla da budem na postolju sa njima, ali mi je svakako bio veliki doživljaj i novo iskustvo da stojim pored njih. Mnogo sam zahvalna što sam učestvovala na ovom takmičenju i što sam imala priliku da vidim i doživim sve ovo. Hvala velikoj Tijani na medalji - rekla je Minja Osmajić za "Meridian sport".

Niko kao Maja

MAJA Ognjenović je najtrofejniji sportista u srpskoj odbojkaškoj porodici. Bronza iz Istanbula je 11. medalja sa velikih takmičenja i na večnoj listi premašila je Nikolu Grbić, koji je stao na deset (2,2,6).

Kapiten Srbije ima olimpijsko srebro i bronzu, svetsko zlato i bronzu, dva evropska zlata, tri srebra i dve bronze.

Tijana Bošković se izjednačila sa Grbićem, ali ima više zlatnih medalja - 4,3,3.

Put do Los Anđelesa

SRPKINjE su se plasirale na Svetski kup (nekadašnje SP) od 20.avgusta do 6. septembra u Kanadi i SAD, gde će pokušati da budu među tri selekcije koje nisu izvadile olimpijsku vizu. Poznato je da su se šampioni kontinenta idu u Los Anđeles. Poslednje tri karte podeliće se na osnovu svetske rang liste.