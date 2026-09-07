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TURCI, SRAM VAS BILO! Zoran Terzić ovo nije zaslužio!

М.П.

07. 09. 2026. u 06:33

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BRUKA i sramota u Istanbulu!

ТУРЦИ, СРАМ ВАС БИЛО! Зоран Терзић ово није заслужио!

Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Profimedia

Naime, odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na prvenstvu Evrope. One su u meču za treće mesto savladale Poljsku sa 3:1. Zlato je pripalo domićinu Turskoj koja je u finalu sa 3:2 pobedila Italiju, ali sve je palo u senku nakon sramnog poteza domaćih navijača. 

Na ceremoniji dodele medalja dogodio se skandal. Kada se pojavio selektor Srbije Zoran Terzić sa tribina su se začili zvižduci.

Podsećanja radi, Terzić je tokom polufinala sa Turskom negodovao zbog pojedinih sudijskih odluka, što mu publika nije zaboravila. Uz to, predsednik Odbojkaškog saveza Turske Mehmet Akif Ustundag javno je napao srpskog stručnjaka zbog njegovog ponašanja i reakcija tokom i nakon polufinalnog duela u Istanbulu.

Ipak, usledila je i reakcija srpskih odbojkašica. One su počele da aplaudiraju Terziću i na taj način mu pružile podršku. 

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