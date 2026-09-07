Kakav potez Tijane Bošković i Zorana Terzića! Evo kome su poklonili medalju sa Evropskog prvenstva
ŠAMPIONSKI, nema šta!
Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na prvenstvu Evrope. One su u meču za treće mesto savladale Poljsku sa 3:1.
Zlato je pripalo domićinu Turskoj koja je u finalu sa 3:2 pobedila Italiju.
Tokom svečane ceremonije, odličja je dobilo 14 igračica, kao i selektor Zoran Terzić.
Sve to sa strane su gledale povređena Minja Osmajić i mlada Nađa Antonović, koja je pošla na put sa timom - ali nijednom nije bila registrovana za utakmice.
Ipak, na kraju su i njima zasijale medalje oko vrata.
Tijana Bošković je svoju predala Minji, dok je Zoran Terzić svoju poklonio Nađi.
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