Kakav potez Tijane Bošković i Zorana Terzića! Evo kome su poklonili medalju sa Evropskog prvenstva

ŠAMPIONSKI, nema šta!

Šálek Václav / ČTK / Profimedia

Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na prvenstvu Evrope. One su u meču za treće mesto savladale Poljsku sa 3:1.

Zlato je pripalo domićinu Turskoj koja je u finalu sa 3:2 pobedila Italiju.

Tokom svečane ceremonije, odličja je dobilo 14 igračica, kao i selektor Zoran Terzić.

Sve to sa strane su gledale povređena Minja Osmajić i mlada Nađa Antonović, koja je pošla na put sa timom - ali nijednom nije bila registrovana za utakmice.

Ipak, na kraju su i njima zasijale medalje oko vrata.

Tijana Bošković je svoju predala Minji, dok je Zoran Terzić svoju poklonio Nađi.