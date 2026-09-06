Ovo je mnogima promaklo: Arnautović ostao bez odgovora zbog jednog pitanja! (VIDEO)
Napadač Crvene zvezde ostao zatečen.
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan u 180. Derbiju rezultatom 2:1 (2:1).
Duel večitih rivala odlučili su novajlija Bamba Dijang i Mirko Ivanić, koji je upisao 25 meč u okršajima najtrofejnijih srpskih klubova.
Ipak, izlaskom Jaračanina iz igre, kapitenska traka ostala je upražnjena, pa je lider crveno-belih stavio na ruku iskusnog Marka Arnautovića.
Napadač Zvezde je posle utakmice bio upitan da prokomentariše kako je izgledalo biti kapiten tima, za koji je navijao od malih nogu. I to u Večitom derbiju protiv Partizana.
Auh... Šta da kažem, ja sam uvek govorio da je san da ovde igra, sada još kapitenska traka, top - rekao je Arnautović za zvanični Instagram profil Crvene zvezde.
Ovom pobedom je Zvezda ostala na liderskoj poziciji, sa 18 bodova iz šest kola i dve utakmice manje u odnosu na Vojvodinu, koja ima isti broj poena, ali dva meča više.
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