Fudbal

Ovo je mnogima promaklo: Arnautović ostao bez odgovora zbog jednog pitanja! (VIDEO)

Новости онлајн/С.С.

06. 09. 2026. u 23:26

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Napadač Crvene zvezde ostao zatečen.

Ово је многима промакло: Арнаутовић остао без одговора због једног питања! (ВИДЕО)

Foto: FK Crvena zvezda/Instagram

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan u 180. Derbiju rezultatom 2:1 (2:1).

Duel večitih rivala odlučili su novajlija Bamba Dijang i Mirko Ivanić, koji je upisao 25 meč u okršajima najtrofejnijih srpskih klubova.

Ipak, izlaskom Jaračanina iz igre, kapitenska traka ostala je upražnjena, pa je lider crveno-belih stavio na ruku iskusnog Marka Arnautovića.

Napadač Zvezde je posle utakmice bio upitan da prokomentariše kako je izgledalo biti kapiten tima, za koji je navijao od malih nogu. I to u Večitom derbiju protiv Partizana.

 Auh... Šta da kažem, ja sam uvek govorio da je san da ovde igra, sada još kapitenska traka, top - rekao je Arnautović za zvanični Instagram profil Crvene zvezde.

Ovom pobedom je Zvezda ostala na liderskoj poziciji, sa 18 bodova iz šest kola i dve utakmice manje u odnosu na Vojvodinu, koja ima isti broj poena, ali dva meča više.

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