Sudijski ekspert o spornim momentima sa Derbija: "Postoje neke situacije..."

Nekadašnji internacionalac Zdravko Jokić sumirao je suđenje Nenada Minakovića na 180. Večitom derbiju.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Uspela je Crvena zvezda osmi put uzastopno da savlada Partizan (2:1), ovog puta u 180. Večitom derbiju.

Crno-belima su presudili Dijang i kapiten Ivanić, ali je više pažnje izazvalo izlaganje trenera gostiju Saše Ilića, koji je izneo niz zamerki na suđenje Nenada Minakovića.

Učinak Novosađanina komentarisao je i nekadašnji internacionalac i bivši arbitar Zdravko Jokić:

"Nije sudio kao što ima kvalitet da sudi, kao što ga viđamo uobičajeno. Odisao je energijom, kretanjem, blizinom, tačnim presuđivanjem, bio je aktivan. Ovde mi nije delovao tako samouvereno kao na prethodnim mečevima i u inostranstvu. Ne znam šta je razlog. UEFA često kaže da sudija nema svoj dan", rekao je Jokić u analizi na "Areni sport".

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Usledilo je pitanje o konferenciji Saše Ilića koji je kritikovao sudiju i da li je slušao šta je rekao trener Partizana.

"Jesam. Postoje neke situacije gde sam saglasan, pričaćemo o tome, ali ima i nekih drugih koje ne bih mogao. To su konferencije predstavnika klubova. Retko ljudi koji su u klubu i koji su navijači, retko mogu da budu objektivni i da sagledaju stvari onako kako sudija treba da ih vidi."

Glavno pitanje je o situaciji kod penala kada je došlo do kontakta između Gaštarova i Đurđevića. Minaković nije svirao penal, dobio je poziv iz VAR sobe i onda je promenio odluku.

"Uh, uh, uh. Dobro, sada je izašla nova instrukcija UEFA 'Clear line' gde se reguliše uloga VAR i sudije i njihov odnos. Traži da se VAR javi u situacijama gde su greške sudija. Posebno u kaznenom prostoru gde sudija mora da gleda više faktora u jednom momentu. Prvo da li je taj kontakt bio, koje prirode i koji je uzrok kontakta. Ovde možemo da kažemo da je uzrok kontakta bio kašnjenje. Kasni start igrača Partizana koji je imao nameru da izbije loptu, nije stigao, njegova produžena noga ima kontakt sa stopalom. Posle toga dolazi do sudara njih dvojice. Neko kaže da je udario njega, inicijalni kontakt koji je utvrdio VAR je kontakt stopala. Kada igrač Partizana ide ukoso, stopalom na nogu napadača", priča Jokić.

Foto: Printskrin/Arena sport

Ocena nekadašnjeg arbitra je da jeste penal, ali da nije siguran da li je VAR morao da reaguje.

"Nemam dilemu, ovo je penal. VAR je verovatno ovo procenio kao jasnu sudijsku grešku, pitanje je da li je sudija mogao da vidi kontakt. Posle toga sudija nije bio najzadovoljniji što su ga pozvali. Gledajući položaj arbitra, pitanje je, ceni faktore koji su uticali da dođe do ovog prekršaja. Kako je došlo? Igrač je zakasnio, napravio kontakt kao ovde, to je prekršaj.

Usledilo je direktno pitanje - da li je penal opravdan i da li je VAR trebalo da reaguje?

"Jedanaesterac je dosuđen zbog tog razloga. Da li je VAR trebalo da reaguje ili ne, tu je pitanje."

DA LI JE BIO PENAL NAD KRUNIĆEM?

Sledeća situacija je iz 36. minuta kada je Krunić pao u kaznenom prostoru. Da li je to bilo za penal?

"Video je sudija, razlikuje se situacija jer je igrač Partizana zastao na pola metra od igrača, igrač je natrčao na njega, stao je i čekao. Mislim da je bila u redu."

U 44. minutu je Demba Sek dobio žuti karton, zbog čega?

"Nije dobio karton zbog faula, nije faul za žuti, dobio je karton zbog protesta. Kada šutne loptu posle odluke ili kada je udari o zemlju silovito kao sada, to je protest i opravdan žuti."

Saša Ilić je na konferenciji istakao da je Elšnik zaslužio da dobije drugi žuti karton, prikazana je situacija iz 66. minuta kada je napravio faul.

"Konkretno za ovu situaciju, drugi žuti se daje za bezobziran start, kada preti opasnost, ne vodi se računa o protivniku, mogućoj povredi ili za sprečavanje obećavajućeg napada. Ovo nije bezobziran start niti obećavajući napad, nije za žuti."

DA LI JE BAĐO ZASLUŽIO ISKLjUČENjE?

U 85. minutu je sportski direktor Partizana Radosav Petrović dobio crveni karton na klupi, jer je protestovao zbog faula koji je dosuđen Aleksiću koji je dobio karton..

"Ljudi drugačije gledaju, ovde se ne radi o prekršaju. Protest je, zato je dobio karton, omalovažavao je odluku. To igrači dobro znaju kada im sude u Evropi. Kako je Minaković reagovao na prigovore? Kažem vam da imam primedbe na neke kartone koje nije dao, kažem da nije bio Minaković koga znamo. Verovatno je to uticalo na koncentraciju i kriterijum."

U 90+5. minutu se dogodila sporna situacija kada je Bađo napravio neoprezan start, dobio je žuti karton, pa je bivši arbitar dobio pitanje da li je trebalo da bude crveni?

"Ovo je možemo da kažemo na granici, prekomerna snaga je u pitanju, brzina u poslednjoj fazi, nije veliki zalet, ali pogledajte uklještenu nogu. Kada je ovakva situacija, da je bila veća brzina ,bio bi sigurno crveni. Start sa leđa, uklještena leđa, moglo je doći do loma. Za mene je ovo crveni karton."

Na kraju je opet upitan da oceni sudiju Minakovića.

"Generalno ne volim da pričam o ocenama. Ako sudija ne donese odluku na terenu, a mogao je da je vidi jasno, nije bio pokriven, nije bila situacija sa više igrača, onda mu se ocena smanjuje, a VAR sudiji se povećava", zaključio je Zdravko Jokić.

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