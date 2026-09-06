"Podelio mi je asistenciju u stilu Mesija": Vlahović nahvalio saigrača, pa otkrio na šta je fokusiran!

SRPSKI fudbaler Dušan Vlahović pokazao je da će biti veliko pojačanje za Bešiktaš. Nije krio oduševljenje zbog pobedonosnog gola protiv Fenerbahčea (2:1).

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Posebno je pohvalio saigrača Orkuna Kokčua koji mu je asistirao za pomenuti pogodak.

- Nema potrebe ni trošiti reči – Orkun Kokču je svetska zvezda i zahvaljujući njemu sam postigao već četiri gola. Podelio mi je asistenciju u stilu Mesija. Presrećan sam što imam priliku da igram sa njim u timu - rekao je Vlahović.

Ipak, nije želeo sebe da ističe, jer smatra da gol ne bi mnogo vredeo da ekipa nije zabeležila trijumf.

- Fokusiran sam isključivo na tim. Džaba što sam postigao gol - da nismo pobedili, moj pogodak ne bi imao nikakav značaj. Uvek ću se truditi da dam sto odsto na terenu. Hvala našim sjajnim navijačima na podršci, jedva čekam da ih ponovo vidim sledeće nedelje.

Iako je već dao četiri gola u prvenstvu, ističe da još uvek nije na 100 odsto spremnosti.

- Ne brojim golove koje sam postigao, najvažnije je da pobeđujemo. Ako ćemo nešto veliko da osvojimo ove sezone, uradićemo to zajedno. Naporno treniram i dajem sve od sebe, ali trenutno sam na nekih 50 do 60 odsto. Nisam mnogo igrao u poslednje vreme i primarni cilj mi je da dostignem vrhunsku formu i pružim maksimum za ekipu.

Srećan je što ponovo sarađuje sa trenerom Vinćencom Italijanom, koju mu je bio šef stručnog štaba i u Fiorentini.

- Sve što radimo na treninzima vidi se na terenu, sve dobre stvari izlaze na videlo. Veliko hvala Italijanu, spreman sam da uradim sve za njega na terenu. Prava je sreća što ponovo radim sa njim, imamo trenera svetske klase. Od prvog dana kada sam došao ovde svi su me prihvatili izuzetno srdačno i na tome sam im neizmerno zahvalan - zaključio je Vlahović.

Srbin će priliku da popravi golgeterski učinak imati za pet dana kada Bešiktaš dočekuje Erzurum.

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