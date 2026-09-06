Zvezdu čeka težak posao: Olimpijakos pojačan za finale sa crveno-belima

FINALE košarkaškog turnira na Kritu igraće Olimpijakos i Crvena zvezda. Tim iz Pireja će na ovom susretu biti pojačan za tri igrača.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Za razliku od meča sa Fenerbahčeom (82:77), Jorgos Barcokas će u timu imati Sašu Vezenkova, Nikolu Milutinova i Žana Montera.

Ne treba pominjati koliko su pomenuti igrači važni, posebno se to odnosi na prvu dvojicu koji su glavne opcije pod košem.

Podsetimo, ova utakmica na programu je danas od 19.30.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

