UEFA DONELA ODLUKU: Majkl Oliver sudi utakmicu Real Madrid - Inter u Ligi šampiona

ENGLEZ Majkl Oliver biće glavni sudija na utakmici između Reala i milanskog Intera u prvom kolu Lige šampiona, saopštila je ove nedelje Evropska fudbalska unija (UEFA).

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Pomoćne sudije biće takođe iz Engleske Stjuart Bart i Džejms Mejnvaring, dok je UEFA za četvrtog sudiju odredila Sema Barota. U VAR sobi biće Škot Endrju Dalas i Majkl Solsberi iz Engleske.

Utakmica između Reala i Intera biće odigrana u utorak od 21 čas u Madridu.

UEFA je odredila da meč između Kluba Briž i Aston Vile, koji je na programu u utorak od 18.45 sati u Belgiji, sudi Švajcarac Sandro Šerer, a pomagaće mu sunarodnici Stefan De Almeida i Jonas Erni.

Meč AEK-a i Laska, koji će biti odigran u utorak od 18.45 časova u Atini, sudiće Portugalac Luis Godinjo, a asistiraće mu sunarodnici Pedro Martins i Gonsalo Nunjo Soares Vaz Freire.

Italijan Simone Soca biće glavni arbitar na meču između Borusije i Viljareala, koji će biti odigran u utorak od 21 sat u Dortmundu. Njegovi pomoćnici biće takođe Italijani Davide Imperijale i Đovani Bačini.

UEFA je saopštila da će duel između Porta i Mančester sitija, koji je na programu u utorak od 21 sat na stadionu "Dragao", da sude arbitri iz Poljske na čelu sa Šimonom Marčinjakom.

Utakmicu između Lila i Betisa, koja će biti odigrana u utorak od 21 čas na stadionu "Pjer Moro" sudiće Georgi Kabakov iz Bugarske.

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