Košarka

VEĆ JE BIO U OVOJ ULOZI: Kevin Panter novi kapiten Barselone!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 14:48

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BARSELONA je napravila remont ekipe. Jedan od igrača koji je ostao je Kevin Panter i zbog toga je nagrađen od strane kluba.

ВЕЋ ЈЕ БИО У ОВОЈ УЛОЗИ: Кевин Пантер нови капитен Барселоне!

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Bivši košarkaš Partizana postao je kapiten Katalonaca i predvodiće tim Aleksandra Sekulića u narednoj sezoni.

Amerikancu ova uloga nije nepoznata, pošto mu je dodelio i Željko Obradović dok su sarađivali u klubu iz Beograda.

Barselona prvu utakmicu u Evroligi igra prvu utakmicu 24. septembra protiv Efesa kao domaćin. 

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