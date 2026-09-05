VEĆ JE BIO U OVOJ ULOZI: Kevin Panter novi kapiten Barselone!

BARSELONA je napravila remont ekipe. Jedan od igrača koji je ostao je Kevin Panter i zbog toga je nagrađen od strane kluba.

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Bivši košarkaš Partizana postao je kapiten Katalonaca i predvodiće tim Aleksandra Sekulića u narednoj sezoni.

Amerikancu ova uloga nije nepoznata, pošto mu je dodelio i Željko Obradović dok su sarađivali u klubu iz Beograda.

Barselona prvu utakmicu u Evroligi igra prvu utakmicu 24. septembra protiv Efesa kao domaćin.

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