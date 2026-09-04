Bosanski mađioničar ostaje u Premijer ligi! Produžio vernost "tigrovima" na još dve godine
NAKON sjajnog starta prvenstva stiže i nagrada za Sergeja Jakirovića koji je potpisao nov dvogodinjši ugovor sa Hal sitijem.
Nakon dugo "nebitnih" godina, Hal proživljava sjajan period u poslednje vreme i na sjajan način je otvorio Premijer ligu u koju se plasirao osvajanjem plej-ofa Čempionšipa prošle sezone.
U prvom kolu je savladao Junajted pred svojim navijačima (2:0), dok je nakon toga bio bolji od Koventrija u derbiju novopromovisanih timova rezultatom 1:0.
Zasluge za to idu sjajnom menadžeru Sergeju Jakiroviću koji pravi čuda od kada je preuzeo "tigrove", a nagrada za to stigla je u vidu novog dvogodišnjeg ugovora.
Vest o tome preneli su brojni engleski mediji, kao i poznati italijanski novinar, Fabricio Romano.
Sjajno otvaranje Premijer lige dalo je samopouzdanje Halu koji sada sanja o opstanku u eliti, ali i pored ostvarenih trijumfa to će biti jako teško učiniti.
Svoj sledeći meč ekipa sa "MKM stadiona" igra sutra od 18.30 kada će ugostiti Aston vilu nije u dobrom ritmu i niže poraze od početka kampanje.
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