Gotovo je: Nekadašnji kapiten Zvezde Branko Lazić objavio kraj karijere!
Branko Lazić odlučio je da završi igračku karijeru, a simbolično priznanje dobio je povodom 25 godina ABA lige, kao košarkaš koji je najviše puta osvajao regionalno takmičenje.
Lazić je kraj karijere objavio u video obraćanju, prilikom dodele priznanja u Ljubljani.
"Velika mi je čast i zadovoljstvo, što sam od ABA lige dobio ovo priznanje, s obzirom da sam celu svoju karijeru igrao regionalnu ligu, ovo priznanje dobija na još većem značaju. Ništa ne bi bilo da nije bilo mojih trenera, saigrača i navijača koji su nas gurali da dođemo do velikih pobeda i uspeha. Želim da čestitam prvih 25 godina postojanja ABA lige i mnogo narednih. Još jedna stvar za kraj, iskoristio bih ovaj momenat da objavim kraj svoje igračke karijere. Nadam se da ću u nekoj budućnosti biti ponovo deo ABA lige. Do tada, veliki pozdrav", rekao je Lazić.
Lazić je profesionalnu karijeru počeo u FMP-u, za koji je nastupao od 2007. do 2011. godine, nakon čega je prešao u Crvenu zvezdu, čiji je dres nosio narednih 14 sezona.
Sa Zvezdom je osvojio sedam titula prvaka ABA lige i rekorder je po broju nastupa u dresu beogradskih crveno-belih. Dres Zvezde je nosio čak na 838 utakmica.
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