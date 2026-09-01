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SPEKTAKL U SMEDEREVSKOJ TVRĐAVI: Peti bronzzani Srpski atletski miting održaće se sutra u Smederevu

Slobodan Krstović

01. 09. 2026. u 14:20

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PETI bronzani Srpski atletski miting održaće se sutra(16.00) na stadionu u Smederevskoj tvrđavi. Iz Srpskog atletskog saveza najavili su da će takmičenje biti spektakularno, jer će okupiti brojne svetske zvezde, osvajače medalja na Olimpijskim igrama, svetskim i kontinentalnim šampionatima.

СПЕКТАКЛ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ: Пети бронззани Српски атлетски митинг одржаће се сутра у Смедереву

Foto: Depositphotos

Najaktrativnija će biti trka na 100 metara, jer će se za prvo mesto boriti Amerikanac Roni Bejker (9,88), Jamajčanin Kadrian Goldson (9,89), Bajanda Valaca (JAR), Kanađanin Žeromi Blejk (9,93).

Biće zanimljivo u bacanju kugle, jer su favoriti Italijan Zane Vir i Amerikanac Pejton Oterdal.

Dame predvode Kanađanka Šade Mekrit (100 m), nekadašnje svetska rekorderka na 100 m sa preponama Amerikanka Kendra Harison...

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