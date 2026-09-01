ZBOG DVOSTRUKOG UBISTVA: Sutra Dan žalosti u Velikom Gradištu

PREDSEDNIK opštine Veliko Gradište, Dragan Milić, doneo je odluku da se 2. septembar proglasi Danom žalosti, nakon dvostrukog ubistva izvršenog prošle subote.

D.N.

-Takva odluka doneta je povodom tragičnog događaja koji se desio 29. avgusta u Velikom Gradištu, radi odavanja počasti nastradalima i izražavanja saučešća njihovim porodicama – navedeno je u obrazloženju odluke.

Dan žalosti proglašen je zbog nezapamćenog zločina kada je policajac B.K. (40), nakon porodične svađe, hicem iz pištolja usmrtio sestričinu J.Č. (19) i njenog oca, vatrogasca S.Č. (48). On je teško ranio svoju sestru A.Č. (46) i njenu svekrvu S.Č. (70), a potom izvršio samoubistvo. Uzrok porodičnog sukoba su neraščišćeni imovinsko-pravni odnosi između B.K. i njegove sestre, započeti pre nekoliko meseci, nakon smrti njihovog oca.

Teške povrede Nakon ranjavanja, A.Č. i njena svekrva S.Č. najpre su vozilom Hitne pomoći prebačene u Opštu bolnicu u Požarevcu, a potom u Urgantni centar u Beogradu. One su prebačene u Beograd jer su obe zadobile teške prostrelne rane glave i njihovo stanje i dalje je ozbiljno.

Pošto je otac svu imovinu ostavio ćerki, to je izazvalo sukob između brata i nje. Kobnog dana, B.K. je sestru pozvao u kuću gde su oboje odrasli, kako bi nasamo razgovarali. Ubrzo je izbila svađa, nakon čega je B.K. sestru teško ranio. Potom je otišao nekoliko stotina metara dalje, u kuću gde je njegova sestra živela sa mužem, ćerkom i svekrvom. I sa njima je započeo svađu, a potom ubio zeta i sestričinu, a zetovu majku teško ranio, pa potom presudio sebi.

Meštani Velikog Gradišta pozdravljaju odluku o proglašenju Dana žalosti, jer smatraju da se radi o nezapamćenom zločinu.

- Neki kažu da je ovo bila nesreća, ali nije tako. Nesreća se slučajno desi, a ovde je reč o unapred smišljenom zločinu. Ubica je već imao pištolj kod sebe, tako da je sve unapred isplanirao – kaže jedan od meštana.

On tvrdi da B.K. nije važio za agresivnu osobu, pa ih je zbog toga ovaj njegov zločin sve iznenadio. B.K. je iza sebe ostavio majku, suprugu i dvoje dece.