SLAVI SRBIJO! Nova srebrna medalja za našu reprezentaciju!
Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas srebrnu medalju u disciplini skif na Mediteranskim igrama, koje se održavaju u Tarantu.
Arsić je u finalu zabeležila vreme od osam minuta, tri sekunde i 87 stotinki.
Zlatna medalja pripala je Grkinji Evangeliji Anastasijadu (7:52.30), dok je bronzano odličje osvojila Nina Kostanjšek iz Slovenije (8:07.42).
Reprezentacija Srbije je u dosadašnjem delu Mediteranskih igara osvojila 30 medalja (pet zlatnih, devet srebrnih i 16 bronzanih).
Mediteranske igre traju do 3. septembra.
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