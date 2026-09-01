Dominacija Zvezde, superkompjuter ponizio Partizan: Evo koje su šanse da crno-beli uzmu titulu
Čak je i Vojvodina ispred tima iz Humske
Iako je tek završeno sedmo kolo Super lige Srbije, statistički modeli i simulatori elitnih fudbalskih takmičenja već sada daju gotovo stoprocentnu prednost aktuelnom šampionu u borbi za novi pehar.
Crvena zvezda se nalazi na liderskoj poziciji uprkos činjenici da je odigrala dve utakmice manje u odnosu na svoje najbliže pratioce. Ova specifična situacija na tabeli, uz dominaciju prikazanu na terenu, dovela je do toga da najnovije analize verovatnoće (Simulator za više od 195 takmičenja) procenjuju šanse crveno-belih za osvajanje prvog mesta na neverovatnih 94 odsto.
Dok je tim sa Marakane apsolutni favorit, prognoze za ostale konkurente deluju prilično obeshrabrujuće. Prema trenutnim projekcijama, drugi favorit za titulu je Vojvodina, ali sa svega četiri odsto šansi.
Najveće iznenađenje za ljubitelje domaćeg fudbala predstavlja podatak o šansama Partizana. Crno-beli se, zajedno sa pančevačkim Železničarom, nalaze na samoj ivici sa tek jedan odsto verovatnoće da na kraju sezone podignu šampionski pehar.
Ove analize bazirane su na simulacijama koje uzimaju u obzir trenutnu formu, težinu rasporeda, kvalitet igračkog kadra i istorijske podatke.
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