Monako zvanično izbačen iz Evrope, menja ga klub iz ABA lige
Monako prolazi kroz nezapamćenu krizu!
Klub je zvanično izbačen iz Evrokupa, kao i iz prvenstva Francuske, pa je zbog gubitka prava na učešće u ovim ligama njegov dalji opstanak pod velikim znakom pitanja. Zvanična potvrda o radikalnim promenama stigla je i iz menadžmenta drugog po jačini evropskog klupskog takmičenja.
Umesto Monaka, u narednoj sezoni Evrokupa nastupaće sarajevska Bosna. Informaciju da će regionalni predstavnik zameniti francuski tim zvanično je potvrdilo i rukovodstvo Evrokupa.
"Bosna je kompletirala spisak timova za novu sezonu. Sve je spremno, uskoro počinjemo", navodi se u zvaničnoj objavi Evrokupa, uz potvrdu da će u takmičenju učestvovati 32 kluba, i to definitivno bez Monaka.
Što se tiče ostalih timova iz ABA lige, učešće su obezbedili Budućnost i Cedevita Olimpija (kao i rumunski Kluž koji se takmiči u regionalnim okvirima). Regionalnu košarku će ove sezone pratiti još jedno zanimljivo ime – bugarski Balkan Botevgrad, sa klupe predvođen Bogdanom Karaičićem, nekadašnjim pomoćnikom Željka Obradovića u Partizanu.
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