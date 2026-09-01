Monako zvanično izbačen iz Evrope, menja ga klub iz ABA lige

Monako prolazi kroz nezapamćenu krizu!

FOTO: William Cannarella / PsnewZ / Profimedia

Klub je zvanično izbačen iz Evrokupa, kao i iz prvenstva Francuske, pa je zbog gubitka prava na učešće u ovim ligama njegov dalji opstanak pod velikim znakom pitanja. Zvanična potvrda o radikalnim promenama stigla je i iz menadžmenta drugog po jačini evropskog klupskog takmičenja.

Umesto Monaka, u narednoj sezoni Evrokupa nastupaće sarajevska Bosna. Informaciju da će regionalni predstavnik zameniti francuski tim zvanično je potvrdilo i rukovodstvo Evrokupa.

"Bosna je kompletirala spisak timova za novu sezonu. Sve je spremno, uskoro počinjemo", navodi se u zvaničnoj objavi Evrokupa, uz potvrdu da će u takmičenju učestvovati 32 kluba, i to definitivno bez Monaka.

32 teams. One goal. 🏆



BOSNA BH Telecom Sarajevo completes the lineup, and the stage is officially set! 👀



The countdown to greatness is on. ⏳#RoadToGreatness pic.twitter.com/XBLz6rFkuP — BKT EuroCup (@EuroCup) September 1, 2026

Što se tiče ostalih timova iz ABA lige, učešće su obezbedili Budućnost i Cedevita Olimpija (kao i rumunski Kluž koji se takmiči u regionalnim okvirima). Regionalnu košarku će ove sezone pratiti još jedno zanimljivo ime – bugarski Balkan Botevgrad, sa klupe predvođen Bogdanom Karaičićem, nekadašnjim pomoćnikom Željka Obradovića u Partizanu.

