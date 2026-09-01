Košarka

Monako zvanično izbačen iz Evrope, menja ga klub iz ABA lige

М.П.

01. 09. 2026. u 11:04

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Monako prolazi kroz nezapamćenu krizu!

Монако званично избачен из Европе, мења га клуб из АБА лиге

FOTO: William Cannarella / PsnewZ / Profimedia

Klub je zvanično izbačen iz Evrokupa, kao i iz prvenstva Francuske, pa je zbog gubitka prava na učešće u ovim ligama njegov dalji opstanak pod velikim znakom pitanja. Zvanična potvrda o radikalnim promenama stigla je i iz menadžmenta drugog po jačini evropskog klupskog takmičenja.

Umesto Monaka, u narednoj sezoni Evrokupa nastupaće sarajevska Bosna. Informaciju da će regionalni predstavnik zameniti francuski tim zvanično je potvrdilo i rukovodstvo Evrokupa.

"Bosna je kompletirala spisak timova za novu sezonu. Sve je spremno, uskoro počinjemo", navodi se u zvaničnoj objavi Evrokupa, uz potvrdu da će u takmičenju učestvovati 32 kluba, i to definitivno bez Monaka.

Što se tiče ostalih timova iz ABA lige, učešće su obezbedili Budućnost i Cedevita Olimpija (kao i rumunski Kluž koji se takmiči u regionalnim okvirima). Regionalnu košarku će ove sezone pratiti još jedno zanimljivo ime – bugarski Balkan Botevgrad, sa klupe predvođen Bogdanom Karaičićem, nekadašnjim pomoćnikom Željka Obradovića u Partizanu.


 

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